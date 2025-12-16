Τραγωδία στο Μαϊάμι: 32χρονη γιατρός βρέθηκε νεκρή χωρίς ρούχα σε καταψύκτη καταστήματος

Μία 32χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε καταψύκτη καταστήματος της αλυσίδας Dollar Tree στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση της, το θύμα πρόκειται για την Helen Massiell Garay Sanchez, που είναι μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από τη Νικαράγουα.

Το πρωί της Κυριακής (14/12) ειδοποιήθηκαν οι αρχές, όταν τη σορό της γυναίκας την εντόπισε εργαζόμενος του καταστήματος. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βρήκαν το σώμα της 32χρονης μέσα σε καταψύκτη, ο οποίος βρίσκεται σε χώρο του καταστήματος προσβάσιμος μόνο στο προσωπικό.

Οι έρευνες των αρχών

Όπως αναφέρει η αστυνομία, το Σάββατο (13/12) η γυναίκα είχε πάει στο κατάστημα λίγο πριν κλείσει, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υλικό, η 32χρονη φέρεται να κατευθύνθηκε σε απαγορευμένο για το κοινό χώρο και να εισήλθε στον καταψύκτη, όπου παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το επόμενο πρωί εντοπίστηκε η σορός της από έναν υπάλληλο του καταστήματος. Με βάση τα στοιχεία έως τώρα, οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση – ο οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου – δεν θα κλείσει η υπόθεση. Μέχρι στιγμής η εταιρεία Dollar Tree δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση.

Ποια ήταν η Helen Massiell Garay

Όπως αναφέρεται σε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής υποστήριξης για την οικογένειά της, η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν γιατρός από τη Νικαράγουα, με ειδίκευση στην αναισθησιολογία και ιδιαίτερη έμφαση στις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Όπως αναφέρεται, είχε αφιερώσει την επαγγελματική της πορεία στην παιδιατρική φροντίδα, προσφέροντας ιατρική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες.

Η οικογένειά της προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταφερθεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο της παιδιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κηδεία της παρουσία των οικείων της. Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της συνεχίζεται.