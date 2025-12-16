Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά από έκρηξη σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Λιόν (βίντεο+φωτογραφίες)

Τραυματίστηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι

DEBATER NEWSROOM

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας· κατά τα πρώτα στοιχεία άλλοι πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Άλλοι δυο κάτοικοι, πιο ελαφριά τραυματίες, πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.

Κατά την νομαρχία, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτίρια.

Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε πως η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.

