Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα– «Ήταν εξωπραγματικό, απόλυτο χάος»

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε στάση, αργά το απόγευμα σήμερα, στο κέντρο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία.

Τα αίτια παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η έρευνα θα καθορίσει το τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι έγινε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», πρόσθεσε.

Πολλοί αστυνομικοί, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Ομάδες διασωστών μπήκαν κάτω από το διώροφο λεωφορείο, κατά τα φαινόμενα για να απεγκλωβίσουν επιβάτες.



Η κεντρική αρτηρία όπου σημειώθηκε το δυστύχημα άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία αργά το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση, ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν στα σπίτια τους για να βρεθούν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους ή να περάσουν μια ήσυχη βραδιά», σχολίασε.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Μισέλ Μακέι, είπε στην εφημερίδα Expressen ότι αποβιβαζόταν από άλλο λεωφορείο στο ίδιο σημείο. «Διέσχισα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο που περίμενε στη στάση», είπε. Άνθρωποι φώναζαν και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Η Μακέι, που είναι νοσηλεύτρια, είπε ότι είδε νεκρούς και τραυματίες πεσμένους στο έδαφος. Μαζί με έναν άλλον περαστικό, έναν γιατρό, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς.

«Μας είπαν να μείνουμε δίπλα στα πτώματα. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν άσκηση. Ότι ίσως να ήταν κούκλες. Ήταν εξωπραγματικό. Χάος», περιέγραψε.

Ο 20χρονος ήρωας που έσωσε έναν τραυματία

Ο 20χρονος Ζάιντ Αλ Χουσέν έσωσε τη ζωή ενός άνδρα που τραυματίστηκε στο συσσωρευμένο ατύχημα με το λεωφορείο στο Βαλχαλαβέγκεν, καταφέρνοντας να σταματήσει την έντονη αιμορραγία.

«Ένιωθα σαν ταινία. Ήταν σουρεαλιστικό», είπε χαρακτηριστικά ο Ζάιντ Αλ Χουσέν, ο οποίος σπουδάζει νοσοκόμος και εκείνη την ώρα μελετούσε με έναν φίλο του, γίνοντας μάρτυρας του περιστατικού.

Όπως περιέγραψε, περίπου δέκα άτομα βρίσκονταν στη στάση περιμένοντας το λεωφορείο, όταν ακούστηκε ο κρότος. Ο Ζάιντ είδε το λεωφορείο να περνάει μέσα από το χαντάκι και να συνεχίζει πάνω σε ένα δέντρο. Τότε επικράτησε πανικός.

«Ήταν τρομερό. Άκουσα πολλές κραυγές και κλάματα. Άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος. Δεν είχαν ιδέα τι να κάνουν, είχαν πανικοβληθεί».

Κάποιοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο έδαφος βρίσκονταν τραυματίες και νεκροί.

Παρά τον τραυματισμό του στο πόδι, ο Ζάιντ αποφάσισε να παρέμβει. Πέταξε τις πατερίτσες του και έτρεξε να βοηθήσει.

«Κι εγώ πανικοβλήθηκα, αλλά αποφάσισα να βοηθήσω τον κόσμο. Δεν ένιωθα τον πόνο λόγω της αδρεναλίνης», είπε ο 20χρονος.

Έτρεξε προς έναν σοκαρισμένο άνδρα με αιμορραγία στο πόδι και προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία χρησιμοποιώντας μια σακούλα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και η αστυνομία.

«Δόξα τω Θεώ που καταφέραμε να σταματήσουμε την αιμορραγία», τόνισε.

Επιπλέον, προσπάθησε να ηρεμήσει τους πανικοβλημένους παρευρισκόμενους και να εξασφαλίσει χώρο για τους τραυματίες, δίνοντας συμβουλές για το πώς να φροντίσουν τους τραυματίες μέχρι να φτάσει η ιατρική ομάδα.

Ο Ζάιντ δεν ήταν ο μόνος που βοήθησε: ένας χειρουργός και ένας γιατρός βρέθηκαν επίσης στο σημείο και προσέφεραν βοήθεια στους παρευρισκόμενους.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στο Valhallavägen στη Στοκχόλμη το απόγευμα, περίπου στις 3:30 [ώρα Σουηδίας, 4:30 ώρα Ελλάδος].

Η αστυνομία επιβεβαίωσε θανάτους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Expressen υπάρχουν τρεις νεκροί. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Στοκχόλμης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις μαρτύρων υποδεικνύουν ότι πιθανότατα πρόκειται για περίπτωση ασθένειας.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το τροχαίο, τόνισε ότι οι αρχές προς το παρόν δεν γνωρίζουν την αιτία του δυστυχήματος.