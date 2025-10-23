Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Φωτιά για κατσαρίδα κόστισε τη ζωή μίας γυναίκας

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Κορέα, όταν έχασε μια γυναίκα τη ζωή της μετά από φωτιά που προκάλεσε γειτόνισσα της προσπαθώντας να κάψει μια κατσαρίδα.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) σε πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη Οσάν, περίπου 35 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, όπως αναφέρουν οι Αρχές. Εύφλεκτο σπρέι και αναπτήρα χρησιμοποίησε η ένοικος του διαμερίσματος, ως αυτοσχέδιο φλογοβόλο για να εξοντώσει το έντομο. Όμως επεκτάθηκαν αμέσως οι φλόγες, καίγοντας το κρεβάτι και σωρούς σκουπιδιών μέσα στο σπίτι της.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα

Γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά στο κτίριο. Στον πέμπτο όροφο ζούσε ένα ζευγάρι με το δίμηνο βρέφος του, το οποίο, μέσα στον πανικό, πέρασαν από το παράθυρο σε διπλανό κτίριο που βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.

Όπως μεταδίδει η Metro, ο άνδρας κατάφερε να περάσει και ο ίδιος, όμως η σύζυγός του έπεσε στο κενό την ώρα που προσπαθούσε να πηδήξει στο απέναντι μπαλκόνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της πέντε ώρες αργότερα.

Συνολικά οκτώ άτομα υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά. Το βρέφος σώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία

Η γυναίκα που προκάλεσε τη φωτιά ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν εύφλεκτα σπρέι ή φλόγες για να σκοτώνουν έντομα, καθώς η πρακτική αυτή έχει εξελιχθεί σε επικίνδυνη «μόδα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Το 2018, στην Αυστραλία, ένας άνδρας ανατίναξε το σπίτι του στο Κουίνσλαντ προσπαθώντας να κάψει κατσαρίδες με εντομοκτόνο και αναπτήρα. Από την έκρηξη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στα χέρια.