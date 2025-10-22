Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Ανάφη: Νεκροί 56χρονη γυναίκα και ο σκύλος της από φωτιά στο σπίτι τους

Συνδράμησε και η Πυροσβεστική

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ανάφη όταν μια 56χρονη γυναίκα και ο σκύλος της βρέθηκαν νεκροί από φωτιά στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cyclades24 η πυρκαγιά ξέσπασε στο σπίτι που βρίσκεται κοντά στο Κάστρο, σε κατοικημένη περιοχή της Ανάφης.

Η Αστυνομία, μαζί με πυροσβέστες μπήκαν μετά από δυσκολία στην οικία όπου βρήκαν νεκρή την 56χρονη και τον σκύλο της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αργά το βράδυ της Τετάρτης 22/10 κάποιος κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε να βγαίνουν καπνοί από το σπίτι όπως και ενημέρωσε τις αρχές.

