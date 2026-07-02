Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υποψήφιο για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ Macky Sall – Τι συζήτησαν

Υπήρξε πρόεδρος της Σενεγάλης

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υποψήφιο για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ Macky Sall – Τι συζήτησαν
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Macky Sall, υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και πρώην Πρόεδρο της Σενεγάλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Sall ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητές του για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συνάντηση Μητσοτάκη - Shall

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Shall αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη θέση της Αφρικής και των χωρών του Παγκοσμίου Νότου στο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ