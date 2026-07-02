Ολυμπιακός και Nike ξανά μαζί: “Μια συνεργασία με υψηλές απαιτήσεις και ακόμη υψηλότερες προοπτικές”

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Nike, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας συνεργασίας που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία του συλλόγου.

Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών (ως το 2031,) με τη Nike να αποτελεί τον επίσημο προμηθευτή αθλητικού ιματισμού της ομάδας.

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Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, “οι συστάσεις για τη Nike είναι περιττές. Ως η κορυφαία εταιρεία αθλητικών ειδών παγκοσμίως, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς στον χώρο του αθλητισμού, συνεργαζόμενη με κορυφαίους συλλόγους, εθνικές ομάδες και αθλητές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επιστροφή της στο πλευρό του Ολυμπιακού σηματοδοτεί την επανένωση δύο ονομάτων που έχουν συνδέσει την κοινή τους πορεία με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου και μοιράζονται το ίδιο όραμα για διαρκή εξέλιξη.

Μαζί, Ολυμπιακός και Nike ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, με στόχο να συνεχίσουν να κατακτούν νέες κορυφές”.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Δ/ντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η επιστροφή της Nike στην οικογένεια του Ολυμπιακού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη μέρα της ομάδας μας. Πρόκειται για μια συνεργασία με υψηλές απαιτήσεις και ακόμη υψηλότερες προοπτικές, που ενισχύει συνολικά την εικόνα και την παρουσία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Η κοινή μας πορεία στο παρελθόν έχει δείξει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει ταύτιση στόχων και επαγγελματισμός. Σήμερα, ξεκινάμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση, με στόχο να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα και τον κόσμο της».

Ελισάβετ Μίληση, Nike General Manager of Greece: «Για εμάς, αυτή η συνεργασία σημαίνει κάτι περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία. Είναι η επιστροφή του Ολυμπιακού στη Nike. Είναι η επανένωση δύο ονομάτων που έχουν συνδεθεί με μεγάλες στιγμές, εικόνες και αναμνήσεις που είναι ζωντανές μέχρι σήμερα.

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Κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε κάτι αντάξιο της ιστορίας, της κουλτούρας και των φιλοδοξιών της ομάδας και των φιλάθλων της. Ανυπομονούμε να γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Ολυμπιακού, με τη πεποίθηση ότι οι καλύτερες στιγμές βρίσκονται ακόμα μπροστά μας».