Φωτιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία – Τουλάχιστον 2 ασθενείς νεκροί και πολλοί τραυματίες (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στην πόλη Λούντβιγκσλουστ στη Γερμανία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 2/7, με αποτέλεσμα να πεθάνουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου να απομακρύνουν εσπευσμένα τους ασθενείς και το προσωπικό από το κτίριο, ανέφεραν οι αρχές της Γερμανίας.

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Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από τριάντα τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς.

Σύμφωνα με την Bild, 2 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο η αστυνομία ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα «Nordkurier», η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την οροφή του κτιρίου όπου στεγάζεται το ακτινολογικό τμήμα, με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται ταχύτατα σε ολόκληρη την κλινική.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εντός του νοσοκομείου την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρίσκονταν τουλάχιστον 82 ασθενείς.

Σημειώνεται πως η πόλη Λούντβιγκσλουστ βρίσκεται στο βορειοανατολικό κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία στη Γερμανία, 40 χλμ. νότια της πρωτεύουσας του κρατιδίου, Σβερίν.