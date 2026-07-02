Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Διασώστες παλεύουν εδώ και 3 ημέρες να ανασύρουν ζωντανό άνδρα από τα συντρίμμια (βίντεο)

Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα επιχειρούσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα περίπου 40 ετών ο οποίος παραμένει παγιδευμένος εδώ και οκτώ ημέρες στα συντρίμμια κτιρίου, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, με τον προσωρινό απολογισμό της καταστροφής να κάνει λόγο για περισσότερους από 2.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, μια παραθαλάσσια περιοχή στην πολιτεία Γουάιρα που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομάδες διασωστών από επτά χώρες — τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία, την Κόστα Ρίκα, το Σαλβαδόρ και το Μεξικό — εργάζονται αδιάκοπα εδώ και τρεις ημέρες προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν.

Χθες Τετάρτη το βράδυ βρίσκονταν σχεδόν ένα μέτρο μακριά του, επεσήμαναν οι διασώστες στο AFP. Χιλιανοί πυροσβέστες ανήρτησαν στο Instagram βίντεο που δείχνει τον άνδρα μέσα στο κουβούκλιο να στρέφει το κεφάλι του για να κοιτάξει την κάμερα, με το δεξί του αυτί γεμάτο αίματα.

“Είναι πραγματικά ένα θαύμα”, δήλωσε η σύζυγος του Γκιλ, η Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες.

“Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσες χώρες να ενώνονται με αυτόν τον τρόπο για να σώσουν έναν μόνο άνθρωπο”, πρόσθεσε.

Στην πολιτεία Γουάιρα που έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από τον διπλό σεισμό, δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια φέρουν ένα μεγάλο γράμμα “D” βαμμένο με σπρέι. Το γράμμα αυτό σημαίνει “deceased” (νεκροί), σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά από σεισμούς και υποδηλώνει το τέλος των ελπίδων για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε χθες Τετάρτη επταήμερο εθνικό πένθος “στη μνήμη των θυμάτων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός των νεκρών αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, φτάνοντας τους 2.295, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 11.000, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες. Από την πλευρά του ο ΟΗΕ εκτιμά σε 50.000 τους αγνοούμενους.

“Πείτε την αλήθεια!”

Η έκταση των υλικών καταστροφών έχει βυθίσει ένα μέρος της χώρας στο χάος. “Το πιο σοβαρό είναι οι νεκροί”, είπε αγανακτισμένη η Γκλάντις Μπαριός, 76 ετών. “Σας ζητώ να πείτε την αλήθεια!”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους επιζώντες οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο οι πληγέντες δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη από ξένους και εθελοντές.

Εξάλλου τέσσερις Βενεζουελάνοι αστυνομικοί συνελήφθησαν για λεηλασίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανάρτηση, η οποία έγινε viral, βίντεο με αστυνομικούς που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από αγανακτισμένους κατοίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληγείσες περιοχές μοιάζουν ισοπεδωμένες, με τεράστια κενά στο κέντρο κατοικημένων περιοχών, όπου κτίρια στέκουν όρθια αλλά έχουν πλέον καταστεί μη κατοικήσιμα.

Με βάση δορυφορικές εικόνες, η NASA εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κοκορομαχία”

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα “οι ελλείψεις τροφίμων είναι εκτεταμένες, οι βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες έχουν σε μεγάλο βαθμό διακοπεί”, προειδοποίησε την Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

“Η ένταση μεταξύ των κατοίκων οξύνεται καθώς η πρόσβαση σε βοήθεια παραμένει περιορισμένη”, σχολίασε η 18χρονη Ντανιέλα Άρμας, μια πωλήτρια στην πολιτεία Γουάιρα που περίμενε στην ουρά για να παραλάβει τρόφιμα. “Οι άνθρωποι απέχουν λίγο από το να αλληλοσκοτωθούν για τα τρόφιμα. Είναι σαν κοκορομαχία”, κατήγγειλε.

“Η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη”, δήλωσε η Λία Πόγκιο επικεφαλής της αποστολής στη Βενεζουέλα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) έχει απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση 50 εκατ. δολαρίων προκειμένου να τραφούν 500.000 άνθρωποι επί τρεις μήνες.

Πολλές οικογένειες “κινδυνεύουν να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην αβεβαιότητα”, ανησυχεί η Στέφανι Χόχστετερ υπεύθυνη του WFP για τη Βενεζουέλα.

Η UNHCR εκτιμά τις ανάγκες της σε περίπου 15 εκατ. δολάρια, κυρίως για την παροχή προσωρινών καταλυμάτων για 30.000 ανθρώπους για μια περίοδο έξι μηνών.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ διπλασίασαν το ποσό της βοήθειας που παρέχουν στη Βενεζουέλα μετά την τραγωδία, η οποία φτάνει πλέον τα 300 εκατ. δολάρια, τα οποία κατευθύνονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες του ΟΗΕ. Παράλληλα περίπου 2.000 Αμερικανοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε χθες Τετάρτη σε δημοσιογράφους ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.