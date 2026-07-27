Σε πύρινο κλοιό Γαλλία και Ισπανία: 500.000 οι εκτοπισμένοι – Κάηκε έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι (βίντεο)

Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας παραμένουν Γαλλία και Ισπανία, με τις φωτιές να καίνε χιλιάδες στρέμματα γης και να εξαναγκάζουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί σχεδόν 100.000 εκτάρια γης στη Γαλλία, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 240 κατοικίες, ενώ δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην χώρα από τον Β’ ΠΠ. Στην Ισπανία από την άλλη, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για «δύσκολες ώρες».

Στην περιοχή της Ζιρόντ επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί, ενώ εκατοντάδες εθελοντές και αγρότες συμμετέχουν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Παράλληλα, η Γαλλία ενισχύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία και την Πορτογαλία, καθώς και ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Στην Ισπανία, πάνω από 116.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000.

🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Irréel : Les images apocalyptiques prises depuis un Canadair montrent l’ampleur de l’incendie qui ravage la Gironde, à seulement 15 km de la métropole bordelaise. pic.twitter.com/6twJ1kuyOa— Bastion (@BastionMediaFR) July 26, 2026

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Οι περιφερειακές αρχές της Νέας Ακουιτανίας απηύθυναν έκκληση προς τους τουρίστες να αναβάλουν τα ταξίδια τους προς το Μπορντό και τη χερσόνησο του Καπ Φερέ, τουλάχιστον μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Impressionnante reprise en Gironde cette nuit avec des flammes de plusieurs mètres de hauteur.



Les pompiers sont mobilisés jours et nuit depuis plusieurs jours contre ce méga-feu proche de Bordeaux. pic.twitter.com/JRdoNUH40l ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 27, 2026

Παρότι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μπορντό συνεχίζονται κανονικά, η ξενοδοχειακή ζώνη γύρω από τις εγκαταστάσεις εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ στους ταξιδιώτες συστήνεται να αναζητήσουν κατάλυμα εκτός των περιοχών που απειλούνται από τις φλόγες.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στις εκκενωμένες περιοχές, προκειμένου να αποτραπούν λεηλασίες σε εγκαταλελειμμένες κατοικίες.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες το γεγονός ότι οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus, δηλαδή ένα γιγαντιαίο πυρονεφικό σύστημα που παράγει δικούς του ανέμους, κεραυνούς και τοπικές καταιγίδες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το φαινόμενο αυτό καθιστά τη συμπεριφορά της φωτιάς εξαιρετικά απρόβλεπτη, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Πάνω από 116.000 εκτοπισμένοι στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τεράστια πύρινα μέτωπα, με περισσότερους από 116.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στην επαρχία Άβιλα, όπου έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες εκτάρια δασικής έκτασης. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται επίσης στην επαρχία Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια, όπου οι τοπικές αρχές παραδέχονται ότι το μέτωπο παραμένει εκτός ελέγχου.

Current view of the sky as firefighters continue battling a large wildfire approaching Onda, Valencia, Spain. pic.twitter.com/bU3DHWCaq4— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες ώρες «εξαιρετικά δύσκολες», ενώ έκανε λόγο για μια φυσική καταστροφή που αναδεικνύει τις ολοένα και σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Απειλούνται οι αμπελώνες του Μπορντό

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και για τους ιστορικούς αμπελώνες του Μπορντό, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε μικρή απόσταση από το πύρινο μέτωπο. Παραγωγοί κρασιού φοβούνται ότι ακόμη και αν οι φλόγες δεν φτάσουν στα κτήματά τους, ο πυκνός καπνός μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα της φετινής παραγωγής, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον τρύγο.

Με τις φωτιές να συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε Γαλλία, Ισπανία αλλά και περιοχές της Ιταλίας, οι ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, καθώς οι καιρικές προβλέψεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τις επόμενες ημέρες.