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ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16.8 χιλιόμετρα

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική
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Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, 18 Σεπτεμβρίου και έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16.8 χιλιόμετρα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

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