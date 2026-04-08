Τουρκία: Ο Νετανιάχου υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Η κυβέρνηση Νετανιάχου «συνεχίζει να υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Καταδίκασε επίσης τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες «επιδεινώνουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα».

Η διεθνής κοινότητα «πρέπει να δράσει χωρίς καθυστέρηση» για να τερματίσει την «κατοχή του Λιβάνου» από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις και απειλές για εκτοπισμό που καλύπτουν το 14% του Λιβάνου και έχει κατεδαφίσει λιβανέζικα χωριά κοντά στα νότια σύνορα με το Ισραήλ.