Τουρκία: «Μπαίνει» σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Συρία – Έτοιμη για έρευνες και γεωτρήσεις

Έτοιμη να διευρύνει σημαντικά την ενεργειακή της παρουσία στη Συρία εμφανίζεται η Τουρκία, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι μπορεί να προχωρήσει σε έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Τη σχετική πρόθεση γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη Δαμασκό με τον Σύρο υπουργό Ενέργειας Μοχαμάντ αλ Μπασίρ.

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Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, η τουρκική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες, είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμολογικές έρευνες και διερευνητικές γεωτρήσεις τόσο στα ανοικτά της Συρίας όσο και στο έδαφος της χώρας.

Η ενεργειακή επέκταση της Τουρκίας

Η κίνηση στη Συρία εντάσσεται σε μια ευρύτερη δραστηριοποίηση της Άγκυρας στον ενεργειακό τομέα εκτός των τουρκικών συνόρων.

Η Τουρκία πραγματοποιεί ήδη διερευνητικές γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ενώ η TPAO έχει αποκτήσει άδεια για αναζήτηση πετρελαίου σε υπεράκτια κοιτάσματα της Λιβύης.

Παράλληλα, Άγκυρα και Δαμασκός σχεδιάζουν να θέσουν σε λειτουργία νέες ενεργειακές υποδομές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας, με τις νέες υποδομές η χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να τριπλασιαστεί και να ξεπεράσει τα 800 μεγαβάτ.

Μνημόνιο κατανόησης για τα φωσφορικά άλατα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπεγράφη επίσης μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας εξόρυξης MTA IC και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων της Συρίας.

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Το μνημόνιο αφορά τους πόρους φωσφορικών αλάτων και, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενδεχόμενης κοινοπραξίας μεταξύ των δύο πλευρών.