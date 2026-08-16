ΥΠΕΞ κατά Τουρκίας για τα δύο «θαλάσσια πάρκα»: «Παράνομα – Δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα»

Σαφή απάντηση στην Τουρκία δίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του, οι σχετικές Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στον βαθμό που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας.

ΥΠΕΞ: «Παράνομα και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας»

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει παράλληλα ότι τα δύο «θαλάσσια πάρκα» είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, η τουρκική ενέργεια «δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα», ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα ξεκαθαρίζει επίσης ότι η μονομερής θέσπιση «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Η αναφορά στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και στα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα που έχει θεσπίσει η Ελλάδα στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η ελληνική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αφορά αποκλειστικά περιοχές που βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

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Παράλληλα, η Αθήνα προειδοποιεί ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο.

Όπως τονίζεται, τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην καλλιέργεια κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

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«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματά της»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ενεργεί «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας, όπως αυτές προβλέπονται από το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.