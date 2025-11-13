Τουρκία: Αναστέλλονται οι πτήσεις των C-130 μετά την πτώση μεταγωγικού στην Γεωργία

Την απόφαση τα αεροσκάφη C-130 να μην πραγματοποιούν πτήσεις μέχρι να καθοριστούν τα αίτια της πτώσης του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού την περασμένη Τρίτη στη Γεωργία απόφασισε η κυβέρνηση της Τουρκίας.

Η πτώση του C-130 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 στρατιωτικών που επέβαιναν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Ειδικότερα, το υπουργείο αναφέρει ότι όλες οι πτήσεις των 18 αεροσκαφών C-130 της Τουρκίας έχουν ανασταλεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ελέγχων.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής αυτή την εβδομάδα. Επιπλέον, αναφέρει ότι το αεροσκάφος αγοράστηκε από τη Σαουδική Αραβία το 2012, ενώ τονίζει ότι είχε πραγματοποιηθεί εκσυγχρονισμός και συντήρηση του αεροσκάφους από τις στρατιωτικές αρχές.

Πρόσθεσε ότι δεν μετέφερε πυρομαχικά στην τελευταία του πτήση. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους το οποίο βρίσκεται στην Άγκυρα.

Βρέθηκε το μαύρο κουτί

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως είπε ο Ερντογάν, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίστηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Συντριβή τουρκικού C-130: Τα σενάρια που εξετάζονται

Αναλυτές στην Τουρκία αναφέρονται σε πιθανά σενάρια πλήγματος από πύραυλο ή ακόμα και δολιοφθοράς, στην προσπάθειά τους να δώσουν απαντήσεις για την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία.

Όπως ανέφερε ο πτέραρχος ε.α. Ερντογάν Καρακούς: “Με το μαύρο κουτί θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι έχει προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Θα υπάρχουν οι συνομιλίες εντός του αεροσκάφους. Επίσης, θα κοιτάξουν αν στο μαύρο κουτί υπάρχει κάποιος ήχος, θα δουν το τι ήχος ακούγεται όταν κόβεται η ουρά του αεροσκάφους. Μήπως ακούγεται κάποιος ήχος πλήγματος από κάποιον πύραυλο, μήπως υπάρχει άλλος ήχος που προκαλείται από την ‘κούραση’ του αεροσκάφους και που προκαλεί τη συντριβή”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “εδώ μιλάμε για ξαφνικό δυστύχημα. Καθώς αν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα οι πιλότοι θα λάμβαναν τα μέτρα τους, όπως για παράδειγμα στο υδραυλικό σύστημα. Όμως στην περίπτωση αυτή κόβεται η ουρά και το αεροσκάφος βγαίνει εκτός ελέγχου“.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border on Tuesday.



The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey.



November 11, 2025

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γιαράρ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Beyaz TV ότι “με όσους πιλότους κι αν μιλήσαμε, μας αναφέρουν ότι δεν είναι καθόλου κανονικό το να γίνεται η συντριβή αυτού του αεροσκάφους και να κομματιάζεται σε τρία κομμάτια αέρα. Άρα αυτό βάζει όλα τα σενάρια. Όλα τα σενάρια”. Ο παρουσιαστής απάντησε πως “άρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της δολιοφθοράς”.