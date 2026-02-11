Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: 26χρονος διέρρηξε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και διέφυγε με… γαϊδούρι (βίντεο)

Ο άνδρας συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα

Τουρκία: 26χρονος διέρρηξε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και διέφυγε με… γαϊδούρι (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Με έναν πρωτότυπο τρόπο που θυμίζει παλαιότερες εποχές επέλεξε να διαφύγει ένας άνδρας μετά από διάρρηξη σε κατάστημα στην Τουρκία.

Αρχικά ο 26χρονος δράστης διέρρηξε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια χρησιμοποιώντας κλαρκ για να παραβιάσει την είσοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, αφού άρπαξε χρυσά κοσμήματα χρησιμοποίησε ένα γαϊδούρι, με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Ο 26χρονος συνελήφθη λίγες ώρες μετά, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ