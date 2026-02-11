Τουρκία: 26χρονος διέρρηξε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και διέφυγε με… γαϊδούρι (βίντεο)
Ο άνδρας συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα
Με έναν πρωτότυπο τρόπο που θυμίζει παλαιότερες εποχές επέλεξε να διαφύγει ένας άνδρας μετά από διάρρηξη σε κατάστημα στην Τουρκία.
Αρχικά ο 26χρονος δράστης διέρρηξε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια χρησιμοποιώντας κλαρκ για να παραβιάσει την είσοδο.
Στη συνέχεια, αφού άρπαξε χρυσά κοσμήματα χρησιμοποίησε ένα γαϊδούρι, με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.
Ο 26χρονος συνελήφθη λίγες ώρες μετά, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.
