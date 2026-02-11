Τουρκία: 26χρονος διέρρηξε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και διέφυγε με… γαϊδούρι (βίντεο)

Με έναν πρωτότυπο τρόπο που θυμίζει παλαιότερες εποχές επέλεξε να διαφύγει ένας άνδρας μετά από διάρρηξη σε κατάστημα στην Τουρκία.

Αρχικά ο 26χρονος δράστης διέρρηξε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια χρησιμοποιώντας κλαρκ για να παραβιάσει την είσοδο.

Στη συνέχεια, αφού άρπαξε χρυσά κοσμήματα χρησιμοποίησε ένα γαϊδούρι, με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Ο 26χρονος συνελήφθη λίγες ώρες μετά, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.

