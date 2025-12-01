Τόνοι από σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις παραλίες του Ντουμπρόβνικ (Βίντεο)
Μάλιστα, χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κροατίας καθώς τόνοι από σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις παραλίες του Ντουμπρόβνικ.
Συγκεκριμένα, τόσο η παραλία Μπάνιε όσο και η Παλιά Πόλη είδαν τόνους από σκουπίδια να ξεβράζονται στις ακτές.
Μάλιστα, χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα.
@trtbalkanbhsc Gradska luka i plaža u Dubrovniku ponovo su prekrivene velikim količinama otpada koji je na obalu nanio jugo. Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se ponavlja nakon južnih vjetrova, kada morska struja iz smjera Albanije donese velike ogromne plastičnih boca, ambalaža, kesa i drugog otpada. Radnici na čistoći, uposlenici u luci i vatrogasci od ranog jutra rade na uklanjanju smeća. Snažni jugo izazvao je i poremećaje u pomorskom saobraćaju, te zastoje na cestama širom Dalmacije. #dubrovnik #smece #more #fyp #trtbalkanbhsc ♬ original sound – TRT Balkan BHSC
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις