Τόνοι από σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις παραλίες του Ντουμπρόβνικ (Βίντεο)

Μάλιστα, χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κροατίας καθώς τόνοι από σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις παραλίες του Ντουμπρόβνικ.

Συγκεκριμένα, τόσο η παραλία Μπάνιε όσο και η Παλιά Πόλη είδαν τόνους από σκουπίδια να ξεβράζονται στις ακτές.

Μάλιστα, χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα.

@trtbalkanbhsc Gradska luka i plaža u Dubrovniku ponovo su prekrivene velikim količinama otpada koji je na obalu nanio jugo. Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se ponavlja nakon južnih vjetrova, kada morska struja iz smjera Albanije donese velike ogromne plastičnih boca, ambalaža, kesa i drugog otpada. Radnici na čistoći, uposlenici u luci i vatrogasci od ranog jutra rade na uklanjanju smeća. Snažni jugo izazvao je i poremećaje u pomorskom saobraćaju, te zastoje na cestama širom Dalmacije. #dubrovnik #smece #more #fyp #trtbalkanbhsc ♬ original sound – TRT Balkan BHSC
