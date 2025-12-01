Τόνοι από σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις παραλίες του Ντουμπρόβνικ (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κροατίας καθώς τόνοι από σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις παραλίες του Ντουμπρόβνικ.

Συγκεκριμένα, τόσο η παραλία Μπάνιε όσο και η Παλιά Πόλη είδαν τόνους από σκουπίδια να ξεβράζονται στις ακτές.

Μάλιστα, χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα.