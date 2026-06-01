Αλβανία: Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία μετά τα γεγονότα στο Ζβέρνετς – Η επένδυση 1,4 δισ. ευρώ του γαμπρού του Τραμπ που κατέληξε σε άγρια επεισόδια

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των σοβαρών επεισοδίων στο Ζβέρνετς της Αλβανίας καθώς οι αρχές διέταξαν πειθαρχική έρευνα στο αστυνομικό τμήμα της Αυλώνας

Ειδικότερα, για τα επεισόδια στο Ζβερνέτς της Αλβανίας, συνελήφθη ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που χτύπησε τον Έλληνα ομογενή, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας.

Θέση για τα όσα συνέβησαν έχει λάβει και ο Έντι Ράμα όπου στήριξε τις ενέργειες της αστυνομίας και με ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδικάζει, παράλληλα, τη δράση «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας».

Στο μήνυμά του για τα εκτεταμένα επεισόδια στη νοτιοδυτική Αλβανία ο Έντι Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Μετά τη διαμαρτυρία της Αθήνας, η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας δέχτηκε ποινική δίωξη ενώ τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας.

Η υπόθεση συνδέεται με σχέδιο δημιουργίας μεγάλου τουριστικού θερέτρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development» με τις οποίες φαίνεται να εμπλέκεται επενδυτικά ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Αλβανία:Η επένδυση του γαμπρού του Τραμπ και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή

Το ενδιαφέρον του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ιδρυτή της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners, για την Αλβανία έγινε γνωστό στις αρχές του 2024. Τότε άρχισαν να παρουσιάζονται σχέδια για μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις στη χώρα, με την Ιβάνκα Τραμπ να συνδέεται ενεργά με το εγχείρημα και να το χαρακτηρίζει ως ένα από τα πιο φιλόδοξα projects που έχει υποστηρίξει η οικογένεια.

Παράλληλα, αναπτυξιακά σχέδια προωθούνται και στην περιοχή Ζβέρνετς – Νάρτα, μια προστατευόμενη οικολογική ζώνη με σημαντικούς υδροβιότοπους, σπάνια είδη πανίδας και αποικίες φλαμίνγκο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια τόσο εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη στο φυσικό περιβάλλον.

Το έργο απέκτησε ουσιαστική υπόσταση όταν η κυβέρνηση του Έντι Ράμα ενέκρινε την επένδυση μέσω του καθεστώτος του «στρατηγικού επενδυτή». Η συγκεκριμένη διαδικασία παρέχει ειδικές αδειοδοτικές διευκολύνσεις και κρατική υποστήριξη για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών και βιλών υψηλών προδιαγραφών, μαρινών, χώρων αναψυχής και την αξιοποίηση παλαιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Ζβέρνετς, όπου κινητοποιήσεις κατοίκων και ακτιβιστών εξελίχθηκαν σε επεισόδια. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής, γεγονός που έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση.

Μετά το περιστατικό, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες τραυματισμού του ομογενούς και υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.



Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».