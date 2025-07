Το τελεσίγραφο 50 ημερών του Τραμπ στον Πούτιν – Το μήνυμα προς την Ευρώπη για τους δασμούς

Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλε για μια ακόμη φορά τη Δευτέρα 14/7 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου με τον Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν νέα όπλα για την Ουκρανία και απείλησε να πλήξει τους αγοραστές πετρελαϊκών προϊόντων που εξάγει η Ρωσία με κυρώσεις εκτός εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία σε 50 ημέρες.

«Θα επιβάλλουμε δευτερογενείς δασμούς. Εάν δεν έχουμε μια συμφωνία σε 50 ημέρες, είναι πολύ απλό και θα φθάσουν στο 100%» , δήλωσε ο Τραμπ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ αναφερόταν σε δασμούς 100% στις ρωσικές εξαγωγές, καθώς και στις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, οι οποίες στοχεύουν τρίτες χώρες που αγοράζουν τις εξαγωγές μιας χώρας.

Παρόμοιες δευτερογενείς κυρώσεις θεωρούνται ευρέως ότι είναι πιθανό να έχουν πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της Ρωσίας παρά τα μέτρα που είχαν επιβληθεί προηγουμένως, που επέτρεπαν στην Ρωσία να συνεχίζει να πουλάει πετρέλαιο σε αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία, κερδίζοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα όπλα που θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ρωσίας θα περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και συστοιχίες.

«Είναι ένα πλήρες σύνολο με τις συστοιχίες», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα στείλει συγκεκριμένα πυραύλους Patriot. «Θα έρθουν κάποιοι πολύ σύντομα, μέσα σε λίγες ημέρες… μερικές από τις χώρες που έχουν Patriot θα ανταλλάξουν και θα αντικαταστήσουν τους Patriot με αυτούς που έχουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους εμπορικούς εταίρους, πριν να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί τους οποίους έχει ανακοινώσει, την 1η Ιουλίου. Σημείωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένονται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες.

«Θα ήθελαν να συνάψουν μια συμφωνία διαφορετικού είδους και εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης. Μάλιστα, θα έρθουν εδώ. Θέλουν να συζητήσουν», είπε.

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 30% στα περισσότερα είδη που εισάγονται από την ΕΕ και το Μεξικό, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο.

Η διορία των 50 ημερών που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία είναι «πολύ μεγάλη» τη στιγμή που «αθώοι πολίτες πεθαίνουν καθημερινά» την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είναι πολύ θετικό, ο πρόεδρος Τραμπ υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, 50 ημέρες είναι πολύ καιρός, αν δούμε ότι (σ.σ. οι Ρώσοι) σκοτώνουν επίσης αθώους πολίτες καθημερινά», είπε στους δημοσιογράφους η Κάλας.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δίνει διορία 50 ημερών στη Ρωσία για να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, απειλώντας ότι στη συνέχεια θα επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα και στις χώρες που συνεργάζονται μαζί της. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τον μαζικό επανεξοπλισμό της Ουκρανίας, μέσω του ΝΑΤΟ.

«Είμαι απογοητευμένος από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, επειδή νόμιζα ότι θα είχαμε μια συμφωνία πριν από δύο μήνες αλλά δεν φαίνεται να υλοποιείται», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι «κατά συνέπεια, θα επιβάλουμε δευτερεύοντες δασμούς», δηλαδή στους συμμάχους της Ρωσίας. «Εάν δεν έχουμε μια συμφωνία μέσα σε 50 ημέρες, είναι πολύ απλό, (οι δασμοί) θα ανέλθουν στο 100%, έτσι είναι», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία θα λάβει μεγάλη ποσότητα όπλων για να ενισχύσει τις γραμμές της. Ο Τραμπ είπε ότι στρατιωτικός εξοπλισμός «αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αγοραστεί από τις ΗΠΑ, θα δοθεί στο ΝΑΤΟ» και από εκεί θα αναπτυχθεί γρήγορα στο πεδίο της μάχης, τονίζοντας ότι «δεν θα στοιχίσει ούτε σεντ» στους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εντός των επόμενων ημερών θα παραδοθούν στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε που βρισκόταν στην Ουάσινγκτον και παρέστη στη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, σημείωσε ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει «πολύ μεγάλο αριθμό» μέσων για την αντιαεροπορική άμυνά της, καθώς επίσης και «πυραύλους και πυρομαχικά».

Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έδινε αντικρουόμενες ενδείξεις για τις προθέσεις του όσον αφορά την Ουκρανία και μάλιστα το Πεντάγωνο κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο. Σήμερα όμως εμφανίστηκε ανυπόμονος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι «δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν.

«Πιστεύαμε ότι θα είχαμε μια συμφωνία, περίπου τέσσερις φορές» αλλά, κάθε φορά, ο Πούτιν συνέχιζε να βομβαρδίζει την Ουκρανία, είπε, αφηγούμενος μια συνομιλία που είχε με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. «Επιστρέφω στο σπίτι μου και λέω στην πρώτη κυρία: Μίλησα με τον Βλαντίμιρ σήμερα, είχαμε μια θαυμάσια συνομιλία. Και εκείνη απαντά: Αλήθεια; Μόλις έπληξαν άλλη μια πόλη».

Το δικό του μήνυμα για τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για την ετοιμότητά του να βοηθήσει στην προστασία της ζωής των ανθρώπων μας. Αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της Ρωσίας, λόγω της επιθυμίας του Πούτιν να τον τραβήξει σε μάκρος. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τον πόλεμο να φανεί ως το «νέο φυσιολογικό». Δεν πρέπει ποτέ να το ανεχτούμε αυτό. Πρέπει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αναγκαστεί η Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες, να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσα από τη δύναμη» ανέφερε αρχικά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για να προσθέσει:

