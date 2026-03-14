ΔΙΕΘΝΗ

Το Μπαχρέιν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ιράν – Η πρώτη επίθεση από χώρα του Κόλπου (βίντεο)

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Το Μπαχρέιν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ιράν – Η πρώτη επίθεση από χώρα του Κόλπου (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Το πρώτο χτύπημα από χώρα του Κόλπου στο Ιράν επιβεβαιώνουν οι New York Times, καθώς, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνονται βαλλιστικοί πύραυλοι να εκτοξεύονται από το Μπαχρέιν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν η επίθεση έγινε από τον στρατό των ΗΠΑ ή του Μπαχρέιν.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media στις 7 Μαρτίου και επαληθεύτηκε από τους New York Times ότι τραβήχτηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν.

Δείχνει δύο πυραύλους να εκτοξεύονται στον αέρα, αφήνοντας λευκά ίχνη καπνού στον ουρανό, και να κατευθύνονται βορειοανατολικά πάνω από τη θάλασσα προς το Ιράν.

Ο εκτοξευτήρας του πρώτου πυραύλου κρύβεται από ένα κτίριο, αλλά ο δεύτερος πύραυλος που εκτοξεύτηκε, προδίδει τον δεύτερο εκτοξευτήρα.

Σύμφωνα με τον Wes J. Bryant, αναλυτή εθνικής ασφάλειας και πρώην μέλος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και τον Fabian Hoffmann, ειδικό στους πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο εκτοξευτήρας αυτός είναι ένα αμερικανικής κατασκευής M142 HIMARS.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί το HIMARS στον πόλεμο με το Ιράν.

«Το Μπαχρέιν έχει υποστεί μια απαράδεκτη σειρά απρόκλητων επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν», δήλωσε η κυβέρνηση στους Times. Ο στρατός της χώρας «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις», αλλά «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση 4 συστημάτων HIMARS στο Μπαχρέιν τον Αύγουστο του 2025, όμως οι παραδόσεις οπλικών συστημάτων συνήθως χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι έχουν ήδη παραδοθεί ή ενταχθεί στο οπλοστάσιο της χώρας.

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι μόνες ξένες στρατιωτικές δυνάμεις με μόνιμη παρουσία στο Μπαχρέιν, και ο βρετανικός στρατός δεν χρησιμοποιεί HIMARS.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα που φαίνεται στο βίντεο πιθανότατα χρησιμοποιείται από αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι τo Μπαχρέιν φιλοξενεί στα εδάφη του τον 5ο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

