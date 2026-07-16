Συνεχίζονται τα σαρωτικά χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Τραμπ: “Καλύτερα να φερθούν σωστά”

Στη δίνη του πολέμου έχει βυθιστεί και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίστηκαν για πέμπτη διαδοχική νύχτα τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους χωρών του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ακόμα μία αυστηρή προειδοποίηση προς την ηγεσία του Ιράν, καλώντας τους να «φερθούν σωστά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο σκληρή αντίδραση.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανίδας πολίτη από το Ιράν, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «κίνηση καλής θέλησης».

Προς το παρόν, δεν φαίνεται στον ορίζοντα κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης στις συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τις δύο πλευρές να κομματιάζουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο και να επιβάλλουν αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ και των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: «Ας προσέξουν τη συμπεριφορά τους»

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για νέες επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως «δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες», προειδοποιώντας όμως ότι, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι εξελίξεις «θα πάνε αληθινά άσχημα» για το Ιράν.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται… καλύτερα να φερθούν σωστά» δήλωσε χαρακτηριστικά. #WATCH | Trump on Iran: 'I Don't Like Giving Deadlines… They Better Behave' #Iran #DonaldTrump #IranWar‌ pic.twitter.com/u1NPiac0rJ— ET NOW (@ETNOWlive) July 16, 2026

Αργότερα, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. «Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν όσο τίποτε άλλο να υπάρξει συμφωνία. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά».

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Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε ήδη προαναγγείλει πιθανές επιθέσεις εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και στη συνέχεια γεφυρών, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

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Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και ο βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να συνδέεται με μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Νέο κύμα επιθέσεων σε στρατηγικούς στόχους του Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δυο κύματα βομβαρδισμών στις ιρανικές ακτές και «εξουδετέρωσαν» κενό φορτίου δεξαμενόπλοιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, την επομένη της επανεπιβολής του.

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Ειδικότερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης και τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). According to a release from U.S, Central Command, at 9 pm eastern time, the latest wave of U.S. strikes against Iran, that included strikes on command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities, ended. Strikes are ongoing while… pic.twitter.com/0umnRw4V2T ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 16, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 15:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (22:00 ώρα Ελλάδας) και είχαν στόχο στρατιωτικά μέσα που, κατά την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνται από το Ιράν για την απειλή εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

Λίγες ώρες αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Τσαμπαχάρ και στο Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν και τα συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη, καθώς οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών». Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή τη φύση της απειλής.

Σύμφωνα, δε, με το υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στο Αχβάζ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι πληροφορίες από το Αχβάζ, όπου ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι πύραυλοι έπληξαν περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ».

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι το νοσοκομείο, το οποίο περιθάλπει και παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέσσερα σημεία στην ευρύτερη περιοχή επλήγησαν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, Βαλιόλα Χαγιάτι, δήλωσε ότι από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και έσπασαν τζάμια σε γειτονικές οικιστικές μονάδες.

Ιράν: Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν ωφελείται από αυτήν

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το «Μνημόνιο Συνεννόησης» με τις ΗΠΑ «δεν έχει κανέναν λόγο να εμμένει σε μια τέτοια συμφωνία».

Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ, σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πολιτικό, η προσέγγιση του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του θα πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξήγησε.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Γαλιμπάφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε.

Σε πλήρη εφαρμογή ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός – Χτυπήθηκε τάνκερ

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν από το βράδυ της Τρίτης στα ιρανικά λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το δεξαμενόπλοιο M/T Belma, με σημαία Κουρασάο και χωρίς φορτίο, εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς το νησί Χαργκ, αγνοώντας επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire στο φουγάρο του πλοίου, ακινητοποιώντας το και εμποδίζοντάς το να συνεχίσει την πορεία του προς το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανά θύματα.

Κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής του αποκλεισμού, σύμφωνα πάντα με τη CENTCOM, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ τρίτο πλοίο ακινητοποιήθηκε, επειδή δεν υπάκουσε στις εντολές.

Drones σε Κουβέιτ και Ιορδανία, ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι αντιμετωπίζει «εχθρικά drones» αναφερόμενος σε «αμαρτωλή» επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, με φόντο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.

Παράλληλα, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να μεταβούν στα πλησιέστερα ασφαλή καταφύγια και να ενημερώνονται μόνο από τα επίσημα κανάλια.

Επίσης, ο στρατός του Ιράν αναφέρει ότι στόχευσε με επιθετικά drones τα συστήματα επικοινωνιών του αμερικανικού στρατού, μια σταθερή βάση ραντάρ και αποθήκες καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο στρατός ανέφερε ότι η επίθεση αποτέλεσε την ένατη φάση της επιχείρησης «Saeqeh» και ξεκίνησε σε απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής στο στρατόπεδο Bampur στο Iranshahr, η οποία, σύμφωνα με τον στρατό, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά στρατιωτών.

Drones πάνω από το Ιράκ

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν οκτώ drones φορτωμένα με εκρηκτικά πάνω από την Ερμπίλ, πρωτεύουσα του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν κοντά στο αμερικανικό προξενείο, πριν καταρριφθούν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, προκαλώντας εκρήξεις και καπνούς στην περιοχή.

Οι κουρδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ κατέρριψε οκτώ drones μέσα σε μία ώρα, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με drones κατά του αμερικανικού προξενείου στην Ερμπίλ μετά την κατάπαυση πυρός που είχε συμφωνηθεί στις αρχές Απριλίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ενώ η επίθεση συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη του νέου πρωθυπουργού του Ιράκ, Αλί αζ Ζαΐντι, στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως το Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σημαντικά πετρελαϊκά κοιτάσματα, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις πιστεύεται ότι ευθύνονται για τις περισσότερες από αυτές, έχοντας εξαπολύσει πάνω από 600 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, ενώ και οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει κατά διαστήματα πλήγματα στην περιοχή.

«Χειρονομία καλής θέλησης» η αποχώρηση Αμερικανίδας από το Ιράν

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το απόγευμα (ώρα Ουάσιγκτον) ότι αφέθηκε ελεύθερη αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς.

«Το Ιράν επέτρεψε σε αμερικανίδα πολίτη, φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 (…) να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, και είναι καλά. Οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν!», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους μέσω Truth Social.

Ο ρεπουμπλικάνος –ο οποίος έδωσε διαταγή να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν και να επιβληθεί ξανά αποκλεισμός των λιμανιών του στον Κόλπο τις τελευταίες ημέρες– απέφυγε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της γυναίκας, ή να εξηγήσει για ποιον λόγο είχε φυλακιστεί.

Το Ιράν έχει φυλακίσει αρκετούς υπηκόους δυτικών κρατών, στους οποίους προσάπτεται κατά κανόνα κατασκοπεία. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη πως τους χρησιμοποιεί σαν διαπραγματευτικά χαρτιά σε διακρατικές συνομιλίες.

Τον Μάιο, ιρανός υπήκοος με καθεστώς μονίμου κατοίκου ΗΠΑ αφέθηκε ελεύθερος, αφού εξέτισε ποινή δεκαετούς κάθειρξης στο Ιράν, είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον.