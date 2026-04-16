Αντόνιο Κόστα: Χαιρετίζει την εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου, προτρέπει να επαληθευτεί στο πεδίο
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαιρέτισε σήμερα την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ζήτησε η συμφωνία να εφαρμοστεί και να επαληθευτεί στο πεδίο.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Λίβανο”, δήλωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
