Ισραήλ: Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση με ρουκέτα της Χεζμπολάχ, λίγο πριν την εκεχειρία

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με γιατρούς.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, περίπου 10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Καρμιέλ, οκτώ εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιποι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές. Άλλοι πέντε πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τη Ναχαρίγια, τέσσερις εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιποι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές.

Το Magen David Adom αναφέρει ότι παρέχει περίθαλψη σε έναν 25χρονο άνδρα στο Karmiel, ο οποίος προφανώς χτυπήθηκε από θραύσματα μετά από αναχαίτιση. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, αναφέρει η MDA.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για αυξημένες πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ ενόψει της επερχόμενης εκεχειρίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες, πρόσθεσε ο στρατός.