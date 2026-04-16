Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση με ρουκέτα της Χεζμπολάχ, λίγο πριν την εκεχειρία

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ισραήλ: Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση με ρουκέτα της Χεζμπολάχ, λίγο πριν την εκεχειρία
epa12803534 Smoke still rises from Shahran Oil Refinery following last night airstrike in Tehran, Iran, 08 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
DEBATER NEWSROOM

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με γιατρούς.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, περίπου 10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Καρμιέλ, οκτώ εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιποι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές. Άλλοι πέντε πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τη Ναχαρίγια, τέσσερις εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιποι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές.

Το Magen David Adom αναφέρει ότι παρέχει περίθαλψη σε έναν 25χρονο άνδρα στο Karmiel, ο οποίος προφανώς χτυπήθηκε από θραύσματα μετά από αναχαίτιση. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, αναφέρει η MDA.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για αυξημένες πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ ενόψει της επερχόμενης εκεχειρίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες, πρόσθεσε ο στρατός.

