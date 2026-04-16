Λίβανος: Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία – Το τελεσίγραφο της Χεζμπολάχ και η παρέμβαση Τραμπ

Μια εξαιρετικά εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα (16.04) μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία όμως απειλείται με κατάρρευση προτού καν εφαρμοστεί, λόγω των σθεναρών ενστάσεων της Χεζμπολάχ.

Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση, η οποία δεν συμμετείχε στις επίσημες διαβουλεύσεις, ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που πλήττουν την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου.

Το τελεσίγραφο της Χεζμπολάχ

Μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης υπογράμμισε πως οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στο Ισραήλ «ελευθερία στρατιωτικής δράσης» εντός των λιβανικών εδαφών είναι καταδικασμένη.

Η οργάνωση διαμηνύει ότι όσο παραμένουν ισραηλινές δυνάμεις σε λιβανικό έδαφος, ο λαός διατηρεί το δικαίωμα της ένοπλης αντίστασης. Παράλληλα, απορρίπτεται κατηγορηματικά η επιστροφή σε ένα καθεστώς όπου ο ισραηλινός στρατός θα μπορεί να επιχειρεί κατά βούληση, σημειώνοντας πως η αποχώρηση των στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική συμφωνία» που απολαμβάνει τη στήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης –κατά τον ίδιο– και της Χεζμπολάχ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει να επισφραγίσει τη συμφωνία με μια συνάντηση κορυφής στις ΗΠΑ, προσκαλώντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν.

Εσωτερικοί τριγμοί στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, παραδέχθηκε ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου ότι η απόφασή του για εκεχειρία ελήφθη ως ένδειξη συνεργασίας προς τον «μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ», τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Νετανιάχου διευκρίνισε πως κατά τη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει τον έλεγχο σε «στρατηγικά σημεία» εντός του Λιβάνου. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από σκληροπυρηνικούς υπουργούς που ζητούν συνέχιση των επιχειρήσεων, με τον Πρωθυπουργό να αποφεύγει την επίσημη ψηφοφορία για να προλάβει εσωτερική ανταρσία.

Σύμφωνα με αναλυτές, η τρέχουσα πρόταση φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο της συμφωνίας του 2024, η οποία προέβλεπε μια «γκρίζα ζώνη» που επέτρεπε στο Ισραήλ να παρεμβαίνει στρατιωτικά σε περίπτωση άμεσης απειλής.

Είναι ακριβώς αυτός ο όρος που η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει ως «αιτία πολέμου», καθιστώντας τις επόμενες ώρες κρίσιμες για τη σταθερότητα στην περιοχή.