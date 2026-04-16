Σαουδική Αραβία: Το Ριάντ επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο κράτος του Λιβάνου

Η Σαουδική Αραβία χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ υπογραμμίζοντας “τον θετικό ρόλο” που διαδραμάτισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου.

“Το Βασίλειο επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο κράτος του Λιβάνου, στην επέκταση της κυριαρχίας του, στον περιορισμό των όπλων στο κράτος και στα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση των πόρων, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου”, αναφέρει το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων SPA.