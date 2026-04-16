Τραμπ: Θα κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν – Συμφωνήσαμε όλοι για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της αναχώρησης του από τον Λευκό Οίκο για να επισκεφτεί τη Νεβάδα και την Αριζόνα μίλησε για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αλλά και την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ.

Ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να μην χρειαστεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα, ακόμη και όταν απείλησε να επαναλάβει τις μάχες εάν οι δύο πλευρές δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Πάμε καλά, μπορώ να σας πω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται παράταση». Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να επιτύχει μια συμφωνία και έχει δηλώσει ότι είναι «πρόθυμο να κάνει πράγματα σήμερα που δεν ήταν πρόθυμο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Όταν λίγο αργότερα ρωτήθηκε τι θα συμβεί εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εντείνει τις επιθέσεις για άλλη μια φορά. «Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα συνεχιστούν», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παράλληλα ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και ότι η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση «εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών».

Τραμπ: Η εκεχειρία στον Λίβανο περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εκεχειρία του Λιβάνου περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Είπε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον πρόεδρο του Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει πότε.

Η Χεζμπολάχ θα σεβαστεί την εκεχειρία εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της

H Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα σεβαστεί την εκεχειρία που τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα υπό την προϋπόθεση πως το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονικών επιθέσεων εναντίον των μελών της, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος.

«Θα σεβαστούμε την εκεχειρία (…) υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για πλήρη παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να διαπράξει δολοφονίες», τόνισε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μούσαουι.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνέχισε να εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μελών του και υποδομών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.