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Κορυδαλλός: Συνελήφθη 52χρονος με όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 52χρονος με όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 52χρονο άνδρας πέρασαν το πρωί της Πέμπτης, 12 Ιουνίου οι αστυνομικοί στην περιοχή του Κορυδαλλού, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια.

Ειδικότερα η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες οι οποίες ανέφεραν ότι στο σπίτι του 52χρονου φέρεται να υπήρχαν παράνομα όπλα. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από αστυνομικούς εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός αντικειμένων που εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία.

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Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

12 μαχαίρια
20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες
2 γεμιστήρες
24 φυσίγγια
1 πτυσσόμενη ράβδος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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