Νετανιάχου: “Όσο είμαι εδώ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά – Είμαστε σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ”

Την δήλωση ότι όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ το Ιράν δεν θα αποκτήσει την ικανότητα να έχει πυρηνικά όπλα έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ίδια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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«Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αν δεν υπήρχε αυτός ο αγώνας, το Ιράν θα διέθετε εδώ και πολύ καιρό ατομικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ. Το Ιράν εργάζεται για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να αποτρέψω κάτι τέτοιο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» καταλήγει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.