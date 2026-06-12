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ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: “Όσο είμαι εδώ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά – Είμαστε σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ”

Η δήλωση του για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Νετανιάχου: “Όσο είμαι εδώ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά – Είμαστε σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ”
DEBATER NEWSROOM

Την δήλωση ότι όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ το Ιράν δεν θα αποκτήσει την ικανότητα να έχει πυρηνικά όπλα έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ίδια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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«Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αν δεν υπήρχε αυτός ο αγώνας, το Ιράν θα διέθετε εδώ και πολύ καιρό ατομικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ. Το Ιράν εργάζεται για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να αποτρέψω κάτι τέτοιο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» καταλήγει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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