Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα απαντήσει σε τυχόν επίθεση – Χωρίς διαδίκτυο παραμένει η χώρα, σε συναγερμό το Ισραήλ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Σε συναγερμό το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου συνεχίζονται για πολλοστή ημέρα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, επεσήμαναν τρεις ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι “έτοιμες να βοηθήσουν” τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:27 AM EST 01.10.26 pic.twitter.com/LEF6P8Zp9v — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 10, 2026

Παράλληλα, νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

🇮🇷 TEHRAN IS LIT: WOMEN BURN HIJABS, REGIME SITES TORCHED



Iran on fire…literally.



Women are burning their hijabs in the streets.



Protesters are torching regime cars, mosques, even homes tied to security forces.



Source: @warsurveillance pic.twitter.com/y52mxXO1y1— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2026

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.