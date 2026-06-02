Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση αρκούδας στη Φουκουσίμα – Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας (βίντεο)

Θύμα μια αρκούδας έπεσαν τέσσερα άτομα στην βόρεια Ιαπωνία, καθώς τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχτηκαν από το μεγαλόσωμο θηλαστικό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι σπάνιο στη χώρα, καθώς δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αρκούδες το 2025 στην χώρα της Άπω Ανατολής.

«Ένα περιστατικό σχετικά με την εμφάνιση αρκούδας (…) σημειώθηκε στην πόλη της Φουκουσίμα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία της Φουκουσίμα σε ανακοίνωση που έλαβε το AFP, προσθέτοντας ότι διερευνά τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Bear attack in Fukushima city, Japan, captured on camera: https://t.co/N9APJQ9R2B— Judit Kawaguchi 川口ユディ (@judittokyo) June 2, 2026