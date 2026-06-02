Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση αρκούδας στη Φουκουσίμα – Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας (βίντεο)
Θύμα μια αρκούδας έπεσαν τέσσερα άτομα στην βόρεια Ιαπωνία, καθώς τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχτηκαν από το μεγαλόσωμο θηλαστικό.
Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι σπάνιο στη χώρα, καθώς δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αρκούδες το 2025 στην χώρα της Άπω Ανατολής.
«Ένα περιστατικό σχετικά με την εμφάνιση αρκούδας (…) σημειώθηκε στην πόλη της Φουκουσίμα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία της Φουκουσίμα σε ανακοίνωση που έλαβε το AFP, προσθέτοντας ότι διερευνά τη σοβαρότητα των τραυματισμών.
Η αστυνομία δέχτηκε κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε ότι «μια αρκούδα δάγκωσε υπαλλήλους» μέσα σε ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανέφερε η εφημερίδα Yomiuri Shimbun, επικαλούμενη την αστυνομία και τους πυροσβέστες.
Japan has around 219 bear attacks per year.
Δύο άλλα άτομα, ένα μέσα σε μια εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών και το άλλο σε μια κοντινή κατοικημένη περιοχή, τραυματίστηκαν επίσης από το ζώο, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Από 20 έως 80 ετών οι ηλικίες των θυμάτων
Μεταξύ των ατόμων που δέχτηκαν επίθεση -άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 20 έως 80 ετών- ένας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Yomiuri Shimbun.
Σε ένα χρόνο, μεταξύ Απριλίου 2025 και Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 εμφανίσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο, αριθμός υπερδιπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Αρκούδες εθεάθησαν να μπαίνουν σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία και να προκαλούν πανικό σε σούπερ μάρκετ και θέρετρα με θερμές πηγές. Ρεκόρ εμφανίσεων αρκούδων και φέτος, καθώς τα ζώα έβγαιναν από τη χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Τον Απρίλιο, οι επιθέσεις αρκούδων οδήγησαν σε έναν θάνατο και πέντε τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Περισσότερες από δώδεκα θεάσεις αρκούδων έχουν επίσης αναφερθεί φέτος στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.
Ένας Ρώσος άνδρας, ηλικίας τριάντα ετών, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από μια αρκούδα ενώ έκανε πεζοπορία δυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας τον Μάιο.
