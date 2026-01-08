Το Ιράν φλέγεται από τους διαδηλωτές: Έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και κόπηκαν η πρόσβαση στο Ίντερνετ και οι τηλεπικοινωνίες (Βίντεο)

Στους δρόμους του Ιράν βρίσκονται για 12η ημέρα οι διαδηλωτές προχωρώντας σε εμπρησμούς κτιρίων και συγκρούσεις με τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, στα βόρεια του Ιράν οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην έδρα του κυβερνήτη της περιοχής Γκοργκάν, με τις φλόγες να τυλίγουν τις κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

BREAKING:



Gunfire has been reported in multiple Iranian cities.



It seems that the Islamic security forces have been given the green light to use lethal force against anti-regime protesters on the streets. pic.twitter.com/cylnwp6GaT— Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69— (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

The mass-protests are spreading in Iran like wildfire.



The Islamic regime’s security forces are under immense pressure and are strained across 100+ cities pic.twitter.com/Ja6YD6vaCS January 8, 2026

Το Ιράν, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε σήμερα γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

Ιράν: Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).