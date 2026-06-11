Γιώργος Διδασκάλου: Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμού λόγω του σκανδάλου στις πολεοδομίες

Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, εν μέσω του σκανδάλου με το κύκλωμα στις πολεοδομίες, για το οποίο έχουν προφυλακιστεί έξι άτομα.

O Γιώργος Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

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Πριν το 2019 ήταν γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του Ευθύμιου Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα, καθώς προ ημερών είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι Ανακρίτρια και Εισαγγελέας μετά το πέρας των πολύωρων απολογιών, υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης τόσο για το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας. Το ίδιο συνέβη και με τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους που η δικογραφία τους αποδίδει κρίσιμο και κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που αναλάμβανε επί πληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η οργάνωση φέρεται να αποκόμισε κέρδος χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από τα επίμαχα χρήματα πόσο 188.000 ευρώ βρέθηκε στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, που καθαιρέθηκε από την θέση του στην Πολεοδομία Κηφισιάς, θεωρούνται οι διευθύνοντες την εγκληματική ομάδα.

Στη δικογραφία καταγράφονται διάλογοι των θεωρούμενων μελών της ομάδας, καθώς και συγκεκριμένες πολεοδομικές υποθέσεις τις οποίες διαχειρίστηκαν εμπλεκόμενοι έναντι αμοιβής.

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Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στην δικαστικό λειτουργό αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυριζόμενοι ότι δεν έλαβαν ποτέ παράνομα χρήματα για την άσκηση των καθηκόντων τους.