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Μπέλφαστ: Πατέρας ενός παιδιού ο άνδρας που χτύπησε τον Σουδανό με ραβδί χέρλινγκ ενώ προσπαθούσε να αποκεφαλίσει τον 40χρονο

Βρέθηκε τυχαία μπροστά στο περιστατικό ενώ γύριζε σπίτι του

Μπέλφαστ: Πατέρας ενός παιδιού ο άνδρας που χτύπησε τον Σουδανό με ραβδί χέρλινγκ ενώ προσπαθούσε να αποκεφαλίσει τον 40χρονο
DEBATER NEWSROOM

Τον ήρωα στο πρόσωπο ενός πατέρα βρήκε η Βόρεια Ιρλανδία, σχετικά με το σοκαριστικό περιστατικό της απόπειρας ενός Σουδανού να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν άνδρα στη μέση του δρόμου, στο Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ματ Μάγκ Τιερνάν είναι πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε τυχαία μπροστά στο περιστατικό όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Αντιλαμβανόμενος ότι ένας άνδρας δεχόταν βίαιη επίθεση με μαχαίρι, άρπαξε ένα ξύλινο ραβδί, το οποίο χρησιμοποιείται στο χέρλινγκ -ένα από τα πιο δημοφιλή και παραδοσιακά αθλήματα της Ιρλανδίας- και έσπευσε να βοηθήσει πριν ακόμη φτάσει η αστυνομία.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος Τιερνάν άκουσε φωνές και αμέσως μαζί με δύο ακόμη πολίτες επιχείρησε να σταματήσει τον δράστη, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος.

Ιδιαίτερα σκληρά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την στιγμή της σοκαριστικής επίθεσης δείχνουν τον πατέρα να χρησιμοποιεί το ραβδί χέρλινγκ για να απωθήσει τον 30χρονο Σουδανό, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να φωνάζουν ότι ο δράστης προσπαθούσε να αποκεφαλίσει το θύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, την πλάτη και το μάτι και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δεν συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο Σουδανό, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, ο άνδρας είχε μεταβεί στο Μπέλφαστ από το Δουβλίνο τον Φεβρουάριο του 2023 και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση ασύλου.

Η σύντροφος του Τιερνάν, Άοϊφε Ο’Ράιλι, εξέφρασε δημόσια την περηφάνια της για τη στάση του, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη» για τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, ενδέχεται να έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

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Ο ίδιος, σε ανάρτησή του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι βρέθηκε στο σημείο «κατά τύχη» και ότι έδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προκειμένου να προστατεύσει το θύμα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τη βιαιότητα της επίθεσης, οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν την υπόθεση με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ έχουν απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τη διάδοση φημών και την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων.

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Τρομερά επεισόδια στο Μπέλφαστ

Λίγες ώρες μετά την σοκαριστική επίθεση, σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρησμών εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών.

Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

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