Φλέγεται το Μπέλφαστ μετά από απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό: Έκαψαν σπίτια μεταναστών, επεισόδια και στο Λονδίνο (βίντεο)

Στις φλόγες βρίσκεται το Μπέλφαστ από την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς ξέσπασαν βίαια επεισόδια μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός άνδρα από έναν Σουδανό.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για το θύμα όσο και για τον δράστη.

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Τα βίαια επεισόδια με εμπρησμούς εκτυλίχθηκαν στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf— Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Κουκουλοφόροι, έβαλαν φωτιές σε οχήματα και κατοικίες και απέκλεισαν δρόμους στο Μπέλφαστ και τις γύρω περιοχές το βράδυ της Τρίτης. Τα επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Έλον Μασκ και Τόμι Ρόμπινσον, απηύθυναν εκκλήσεις για διαδηλώσεις.

Διαδηλωτές κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο Glider στην οδό Newtownards στο ανατολικό Μπέλφαστ, ενώ αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κοντά στη Shankill Road και στο Newtownabbey.

🚨🇬🇧 At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’



Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. pic.twitter.com/ae4VssSx22— VoxPopuli (@vpopulimedia) June 9, 2026

Πυκνοί καπνοί υψώνονταν από τα σημεία, ενώ σειρήνες ηχούσαν και αστυνομικό ελικόπτερο επιχειρούσε πάνω από την περιοχή.

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Σε ορισμένα σημεία, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, λεωφορεία και κατοικίες.

BREAKING:



Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.



It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 9, 2026

Σε ένα περιστατικό κοντά στη Shankill Road, ομάδα εισέβαλε σε κατοικία που φέρεται να ανήκε σε οικογένεια μεταναστών, ισχυριζόμενη ότι την «απελευθερώνει».

Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 9, 2026

Αργότερα, στην ίδια περιοχή, καταγράφηκαν λεηλασίες σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, ενώ αφρικανικό κατάστημα πυρπολήθηκε.

Μικρότερης έντασης διαμαρτυρίες σημειώθηκαν σε Άντριμ, Μπάνγκορ και Μπαλιμίνα, ενώ δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στο Newtownabbey.

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🚨NEW: Protestors have set fire to several properties on Lendrick Street in East Belfast tonight. pic.twitter.com/KJ3gCqoTc2— Outpost Media (@OutpostMediaUK) June 9, 2026

Στο Λονδίνο, περίπου 60 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Parliament Square, φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και αποκαλώντας τους αστυνομικούς «προδότες». Κάποιοι διαδηλωτές φώναζαν επίσης αντι-μεταναστευτικά συνθήματα.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i— The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Η σοκαριστική επίθεση του Σουδανού

Τα επεισόδια ακολούθησαν επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται άνδρας να επιτίθεται σε άλλο άτομο με μαχαίρι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το θύμα, περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια και την πλάτη.

Ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν κατηγορήθηκε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου και απειλές θανάτου.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’ Νιλ, καταδίκασε τη βία, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες προσπάθειες εκμετάλλευσης» της επίθεσης και χαρακτηρίζοντας τα επεισόδια «αποκρουστική δειλία».

Ο βουλευτής του Sinn Féin για το Βόρειο Μπέλφαστ, John Finucane, χαρακτήρισε τις σκηνές «ντροπιαστικές», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για τέτοιες ενέργειες στους δρόμους.

Η υπουργός Δικαιοσύνης και ηγετικό στέλεχος του κόμματος Alliance, Ναόμι Λονγκ, δήλωσε ότι οι ταραξίες «καταστρέφουν τις ίδιες τις κοινότητες που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν».

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη στήριξή του στο θύμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε καθεστώς φόβου οι μετανάστες

Κοινότητες μεταναστών και μειονοτήτων εξέφρασαν φόβους για στοχοποίηση. Επιχειρηματίες από το Σουδάν στο Sandy Row έκλεισαν τα καταστήματά τους νωρίς, ενώ το Ισλαμικό Κέντρο του Μπέλφαστ ακύρωσε τις βραδινές προσευχές, καλώντας τους πιστούς να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των Αρχών, έγινε γνωστό ότι το θύμα είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40-50 ετών, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια, καθώς και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπο.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τον είδαν να φωνάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο, με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο, το οποίο αποδίδεται στον δράστη.

Οι Αρχές δηλώνουν ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης της επίθεσης με τρομοκρατία, αν και η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα.

Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης

Ο δράστης είναι άνδρας ηλικίας περίπου 30-40 ετών, με καταγωγή από το Σουδάν. Διαθέτει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και φέρεται να κατοικεί κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση. Στο παρελθόν είχε ζήσει στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε ταξιδέψει από το Σουδάν προς το Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, πριν μεταβεί στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023, όπου υπέβαλε αίτηση ασύλου και έλαβε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.