Προκαλεί ο Έλον Μασκ για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ: “Δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν πολίτες”

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τις δηλώσεις του Έλον Μασκ σχετικά με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός άνδρα από έναν 30χρονο Σουδανό.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, σε νέα ανάρτηση που έκανε έγραψε πως αυτό που εξοργίζει τους ανθρώπους είναι οι «δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν πολίτες» και όχι τα social media.

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Όλα ξεκίνησαν μετά την σφοδρή επίθεση με μαχαίρι που έκανε ο Σουδανός κατά 40χρονου στη μέση του δρόμου στο Μπέλφαστ. Αφού στην ιρλανδική πόλη ξέσπασαν άγρια επεισόδια, με τους διαδηλωτές να ουρλιάζουν συνθήματα κατά μεταναστών και να βάζουν φωτιές στα σπίτια τους, ο Έλον Μασκ έκανε ανάρτηση στο Χ για να προτρέψει τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν.

Αυτή η ανάρτηση με τη σειρά της προκάλεσε αντιδράσεις στη βρετανική κυβέρνηση που κατηγόρησε τον μεγιστάνα πως υποκινεί την βία, σε μία περίοδο και σε μία πόλη που ήδη έχει «βυθιστεί» στην δίνη των επεισοδίων.

Murderous migrants beheading innocent people in their home town is what’s making people angry, not “social media”! June 10, 2026