Προκαλεί ο Έλον Μασκ για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ: “Δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν πολίτες”
Στη δίνη των ταραχών η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας
Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τις δηλώσεις του Έλον Μασκ σχετικά με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός άνδρα από έναν 30χρονο Σουδανό.
Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, σε νέα ανάρτηση που έκανε έγραψε πως αυτό που εξοργίζει τους ανθρώπους είναι οι «δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν πολίτες» και όχι τα social media.
Όλα ξεκίνησαν μετά την σφοδρή επίθεση με μαχαίρι που έκανε ο Σουδανός κατά 40χρονου στη μέση του δρόμου στο Μπέλφαστ. Αφού στην ιρλανδική πόλη ξέσπασαν άγρια επεισόδια, με τους διαδηλωτές να ουρλιάζουν συνθήματα κατά μεταναστών και να βάζουν φωτιές στα σπίτια τους, ο Έλον Μασκ έκανε ανάρτηση στο Χ για να προτρέψει τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν.
Αυτή η ανάρτηση με τη σειρά της προκάλεσε αντιδράσεις στη βρετανική κυβέρνηση που κατηγόρησε τον μεγιστάνα πως υποκινεί την βία, σε μία περίοδο και σε μία πόλη που ήδη έχει «βυθιστεί» στην δίνη των επεισοδίων.
Murderous migrants beheading innocent people in their home town is what’s making people angry, not “social media”!— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2026
Μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για υποκίνηση βίας, ο Έλον Μασκ επανήλθε, λέγοντας πως δεν είναι τα social media αυτό που εξόργισε τους διαδηλωτές αλλά οι μετανάστες που αποκεφαλίζουν ανθρώπους.
Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026
«Αυτό που εξοργίζει τον κόσμο είναι οι δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους ανθρώπους στην ίδια τους την πόλη, όχι τα “social media”», έγραψε συγκεκριμένα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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