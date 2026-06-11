Νέα Δημοκρατία – Υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές: Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Παπαϊωάννου στην Α’ Θεσσαλονίκης και Σδούκου στην Α’ Αθηνών
Σύμφωνα με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Σύμφωνα με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες οι εξής:
– Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
– Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
– Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών.
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