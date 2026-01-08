Ιράν: Συνεχίζονται για 12η ημέρα οι διαδηλώσεις – Χωρίς ίντερνετ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τον Πεζεσκιάν

Το Ιράν, που συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε σήμερα γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο». Footage showing a car ramming security forces in Mashhad, Iran.pic.twitter.com/Dvt85lv39j ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 8, 2026

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. A Peugeot driver became a local hero after driving into a crowd of Islamist security forces that was chasing anti-regime protesters in Mashhad, Iran. pic.twitter.com/DNCQE1gb2r— Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού». Breaking: Tens of thousands of people reported on the streets of Tehran amidst another night of nationwide protests pic.twitter.com/Mvl35FhMyX— Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί. 🚨📍Mashhad, Iran.



The sheer number of patriotic Iranians in the streets tonight, answering the call of HRH Reza Pahlavi, is making me very emotional.



These are tears of joy.



This is the final battle. Pahlavi will return.

pic.twitter.com/qs1XX4zJAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 8, 2026

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).