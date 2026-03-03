Το Ιράν εκτόξευσε νέο πύραυλο κατά του Ισραήλ – Ο IDF μπήκε στον Λίβανο, νέα πλήγματα στην Τεχεράνη

Στο έλεος του πολέμου βρίσκεται για τέταρτη μέρα η Μέση Ανατολή, με τη σύρραξη ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να λαμβάνει διαστάσεις γενικευμένης σύρραξης με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα ξημερώματα, το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες μετά, η Τεχεράνη εκτόξευσε νέο βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ισραήλ, προκαλώντας ζημιές.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ συνεχίζει και σήμερα τα πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό, με δυνάμεις των IDF να επιχειρούν στον νότιο Λίβανο, καθώς η Χεζμπολάχ έχει εμπλακεί στον πόλεμο εξαπολύοντας επίθεση κατά βάσης του ισραηλινού στρατού «σε αντίποινα» για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Εν τω μεταξύ, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επικαλούμενη την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ανέλθει σε 787.

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ισραήλ

Σήμερα το πρωί, ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς το Ιράν εκτόξευσε ξανά βαλλιστικό πύραυλο.

Μετά από μια παύση περίπου 10 ωρών, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Από την τελευταία επίθεση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά τοπικά ΜΜΕ σημείωσαν ότι θραύσματα πυραύλου προκάλεσαν ζημιές.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ήχησαν σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν κοντά σε αυτά.

Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στο νότιο Λίβανο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξουσιοδοτηθεί να «προχωρήσουν και να αναλάβουν τον έλεγχο επιπλέον θέσεων στο Λίβανο», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ.



Όπως είπε τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στην παραμεθόρια περιοχή «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής επιχείρησης» και ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.



Σύμφωνα με τον κ. Κατζ στόχος της επιχείρησης είναι να αποτραπεί περαιτέρω κίνδυνος για τις ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες.

Νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο και δυο νότιων συνοικιών της Βηρυτού, ενόψει βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας τα ονόματα κάπου πενήντα λιβανικών χωριών.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δυο drones που εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ «ως απάντηση» στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού που αποτελούν το προπύργιό της.

Σε ανακοινωθέντα της, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε πως «ως απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επίθεση που στοχοθέτησε δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, περιλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι στοχοθέτησε τη βάση του Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα 2/3, η λιβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 154 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε ολόκληρο τον Λίβανο χθες.

Το Ισράηλ σφυροκοπά ταυτόχρονα Τεχεράνη και Βηρυτό

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ.



Powerful explosions rocked the Iranian capital as Israeli aviation carried out a wide wave of strikes. pic.twitter.com/Zb56uHltKT— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης τη ς βάσης».

Συντρίμμια από την κατάρριψη drone προκάλεσαν πυρκαγιά στο λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ

Πυρκαγιά προκλήθηκε στη Βιομηχανική Ζώνη Πετρελαίου του λιμανιού της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την πτώση συντριμμιών που προήλθαν από την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι αρχές των ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Αξιωματούχοι στη Φουτζάιρα, σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, ανέφεραν ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Εκρήξεις και σειρήνες σε Κατάρ, Μπαχρέιν, Ιορδανία

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στις πρωτεύουσες Ντόχα του Κατάρ και Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά γειτονικών χωρών του στον Κόλπο

. Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στη Μανάμα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς “το κοντινότερο ασφαλές σημείο”.

Σειρήνες ηχούν στην Ιορδανία προειδοποιώντας τους πολίτες για επικείμενες ιρανικές επιθέσεις.

Νέο χτύπημα στο εμπορικό λιμάνι Ντουκμ στο Ομάν – Επλήγη δεξαμενή καυσίμων

Το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ στο Ομάν χτυπήθηκε ξανά από drones, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Αρκετά» drones έβαλαν κατά του εμπορικού λιμανιού, με ένα από αυτά να πλήττει δεξαμενή καυσίμων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας.

«Οι ζημιές που προκλήθηκαν τέθηκαν υπό έλεγχο χωρίς να καταγραφούν θύματα» ανέφερε το πρακτορείο την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι το Ομάν «καταδικάζει την επίθεση » και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το Ομάν έχει διαχρονικά διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει εκτός άμεσων συγκρούσεων.

Ωστόσο, το λιμάνι Ντουκμ είχε στοχοποιηθεί και την Κυριακή από δύο drones, ενώ ένα πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της περιοχής Μασαντάμ.

Ιρανικό πλήγμα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.



وتؤكد وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/rm5hIWK5vJ— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 2, 2026

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (…) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.



Location: Saudi Arabia



Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting…— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli— Galkacyo Online (@galkacyoonline) March 3, 2026 🚨💥Huge plumes of smoke rising from the #US Embassy in #Riyadh, #SaudiArabia.#Iran #IRGC pic.twitter.com/55Sk7mgbg5— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 3, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Ριάντ και το Αλ-Καρτζ.

Υπενθυμίζεται ότι αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε σύντομα»

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ, η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».