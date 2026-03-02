Τραμπ: Το Ιράν αρνήθηκε να σταματήσει την απόκτηση πυρηνικών – Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη

Δηλώσεις για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις στο Ιράν παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα 2/3.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της τελετής για την απονομή του Μεταλλίου Τιμής σε τρεις στρατιώτες του Αμερικανικού Στρατού που έπεσαν νεκροί στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στον λόγο που ξεκίνησε τις επιθέσεις στο Ιράν, ενώ μίλησε και για τις χρυσές κουρτίνες στην αίθουσα του Λευκού Οίκου αλλά και την ενόχληση της Μελάνια Τραμπ από τις εργασίες που γίνονται στον χώρο.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ και σας παρακαλώ να καθίσετε. Πριν αρχίσουμε αυτή την πολύ σημαντική τελετή θα σας κάνω μια μικρή ενημέρωση για την επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται προκειμένου να αφανίσουμε τις απειλές του Ιράν. Οι Ιρανοί μετέφεραν μέρος του οπλοστασίου τους σε άλλες εγκαταστάσεις προκειμένου να συνεχίσουν να μας απειλήσουν και προχωρούσαν το βαλλιστικό τους πρόγραμμα. Σκοπός τους ήταν να καλύψουν αυτό το πρόγραμμα τους. Εμείς ήμασταν αυτοί που θέλαμε να σταματήσουν και είχαμε όλους στο πλευρό μας» είπε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

«Μετά την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την Επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» πριν από λίγο καιρό, προειδοποιήσαμε το Ιράν να μην κάνει καμία προσπάθεια ανοικοδόμησης σε διαφορετική τοποθεσία, επειδή δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει εκείνες που ανατινάξαμε τόσο δυνατά, αλλά αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις και αρνήθηκε να σταματήσει την επιδίωξη της απόκτησης πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφερόταν στις αμερικανικές επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, οι οποίες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, εξαφάνισαν «εντελώς» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τοπικές όσο και στο εξωτερικό, και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», συνέχισε ο πρόεδρος στις δηλώσεις του τη Δευτέρα.

Ντόναλντ Τραμπ: «Οι στόχοι μας είναι σαφείς»

«Πρώτον, καταστρέφουμε τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν και αυτό το βλέπετε να συμβαίνει σε ωριαία βάση και την ικανότητά τους να παράγουν ολοκαίνουργιους και αρκετά καλούς πυραύλους που κατασκευάζουν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεύτερον, καταστρέφουμε το ναυτικό τους. Έχουμε ήδη εξουδετερώσει 10 πλοία», πρόσθεσε για να συνεχίσει: «Τρίτον, διασφαλίζουμε ότι ο νούμερο ένα χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Και τέλος, διασφαλίζουμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του» είπε ο Τραμπ.

Τραμπ: Θρηνούμε για τους τέσσερις «ηρωικούς» Αμερικανούς που σκοτώθηκαν εν δράσει

«Σήμερα θρηνούμε για τους τέσσερις ηρωικούς Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν εν δράσει και στέλνουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας στις οικογένειές τους στη μνήμη τους. Συνεχίζουμε αυτήν την αποστολή με σθεναρή, άκαμπτη αποφασιστικότητα για να συντρίψουμε την απειλή που αποτελεί αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς για τον αμερικανικό λαό και μια απειλή, πράγματι, είναι», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είμαστε ήδη σημαντικά μπροστά από τις χρονικές προβλέψεις, αλλά θα μπορούσαμε να πάρουμε και περισσότερο χρόνο αν χρειαστεί. Όποια και αν είναι η ώρα, δεν πειράζει. Ό,τι και να χρειαστεί», είπε, ενώ κατέληξε ότι «από την αρχή, προβλέπαμε τέσσερις με πέντε εβδομάδες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να διαρκέσουμε πολύ περισσότερο. Θα το κάνουμε».

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν «αν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί», προσθέτοντας ότι η προοπτική αυτή δεν «τον αγχώνει», σε συνέντευξή του στην New York Post.

«Δεν με αγχώνει (η αποστολή) χερσαίων στρατευμάτων – όπως όλοι οι πρόεδροι λένε “Δεν θα υπάρξουν χερσαία στρατεύματα”. Δεν το λέω αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας, «λέω, “Πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε” ή “αν χρειαστεί”».

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε στο CNN πως το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη, και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε ο Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», είπε.