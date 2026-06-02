Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες από ρωσικό “σφυροκόπημα” σε όλη τη χώρα (βίντεο)

Ρωσικά drones και πύραυλοι στοχοθέτησαν νωρίς σήμερα το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 100, ανακοίνωσαν οι αρχές, έπειτα από ημέρες προειδοποιήσεων αναφορικά με τα σχέδια της Μόσχας για μια ευρεία επίθεση.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από πολυώροφα κτίρια στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 65 τραυματιστεί – ανάμεσά τους και παιδιά–, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Πλήγμα με πύραυλο εναντίον κτιρίου κατοικιών 24 ορόφων προκάλεσε την κατάρρευσή του, με αποτέλεσμα άνθρωποι να πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια, πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Σε ένα άλλο εννιαώροφο κτίριο κατοικιών ξέσπασε πυρκαγιά όταν έπεσαν πάνω του συντρίμμια drone.

«Στη συνοικία Ομπολόν οχήματα πήραν φωτιά όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια πυραύλου», σημείωσε ο Κλίτσκο. «Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δύο ανοικτούς χώρους, ένας από τους οποίους βρίσκεται κοντά σε νηπιαγωγείο», πρόσθεσε.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ενέργειας DTEK, 140.000 κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στη διάρκεια της νύκτας λόγω της επίθεσης. Η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί για 110.000 κατοίκους, όμως η DTEK πρόσθεσε ότι δύο μηχανικοί της τραυματίστηκαν.

Προειδοποιήσεις για ευρεία επίθεση

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυραύλους και 656 drones από χθες το απόγευμα στις 6 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram η Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι 40 πύραυλοι και 603 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι βασικός στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο. Συνολικά επλήγησαν 38 σημεία σε όλη την Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν και οκτώ υπερηχητικοί πύραυλοι Zircon. Πιστεύεται ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών των πυραύλων που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής η Ρωσία σε μία επίθεσή της στη διάρκεια του πολέμου.

Οι πύραυλοι Zircon έχουν βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και κινούνται με ταχύτητα εννέα φορές την ταχύτητα του φωτός, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Nonstop explosions rock Kyiv as a massive Russian missile attack pounds the Ukrainian capital.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones και πυραύλους στην πόλη Ντνίπρο και τα περίχωρά της, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.

Όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, πρόσθεσε, ενώ ανήρτησε στο Telegram φωτογραφίες από κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών, καμένα οχήματα και μια παιδική χαρά που έχει υποστεί ζημιές. Ένας από τους νεκρούς είναι ένας διασώστης ο οποίος σκοτώθηκε σε δεύτερο πλήγμα στην ίδια περιοχή, αφού έσπευσε να βοηθήσει θύματα του πρώτου πλήγματος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προετοιμάζονταν για «νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας, αφού η ρωσική πλευρά κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο.

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ.

Πλήγματα και στη Ρωσία

Στόχος επιθέσεων έγιναν και ρωσικές περιφέρειες. Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο της Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ένα 11χρονο αγόρι τραυματίστηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε σπίτι, επεσήμαναν οι αρχές.

Η Ρωσία κατέρριψε 148 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίσης επιθέσεις πάνω από τη Σεβαστούπολη, βάση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και στην υπό ρωσική κατοχή χερσόνησο της Κριμαίας.