Γερμανία: Οπλισμένος άνδρας ταμπουρώθηκε σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ

Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν της Γερμανίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, που επικαλούνται αξιωματούχους των τοπικών Αρχών όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο μπαρ κατάφεραν να αποχωρήσουν με ασφάλεια. Η εφημερίδα Flensburger Tageblatt αναφέρει ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή, χωρίς να διευκρινίζει τις συνθήκες και τον αριθμό των εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες. Ωστόσο, πολλές ομάδες διάσωσης βρίσκονται επί τόπου. Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό αν πράγματι βρέθηκε πυροβόλο όπλο και αν η επέμβαση προηγήθηκε κάποιας διαμάχης στο μπαρ.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ασφαλίζει την περιοχή και να διερευνά τα αίτια του συμβάντος.