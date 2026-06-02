Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Rebeca Grynspan, υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κ. Grynspan ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και την στήριξη της χώρας μας στην πολυμέρεια.