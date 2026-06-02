Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ρεμπέκα Γκρίνσπαν
Τι συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Rebeca Grynspan, υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κ. Grynspan ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και την στήριξη της χώρας μας στην πολυμέρεια.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις