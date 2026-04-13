Το Ιράν απαντά με απειλές στις ΗΠΑ: “Κανένα λιμάνι στην περιοχή δεν θα είναι ασφαλές αν τεθούν σε κίνδυνο τα δικά μας”

Οι περιορισμοί των ΗΠΑ σε πλοία σε διεθνή ύδατα είναι παράνομοι και «ισοδυναμούν με πειρατεία» τόνισε εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι το Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν «μόνιμο μηχανισμό» για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ αψηφόντας τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νόμιμο καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά ύδατα της χώρας μας αποτελεί φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους», ανέφερε χαρακτηριστικά το IRIB, επικαλούμενο δήλωση των ιρανικών δυνάμεων.

«Επίσης, δεδομένων των συνεχιζόμενων απειλών του εχθρού κατά του ιρανικού έθνους και της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

«Η εγκληματική επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ στην κυκλοφορία σκαφών σε διεθνή ύδατα αποτελεί παράνομη πράξη και ισοδυναμεί με πειρατεία». Εάν απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών, «κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ναυτικό του IRGC, στην τελευταία του δήλωση, αναφέρει ότι, «σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αμερικανοσιωνιστή εχθρού, η διέλευση πολιτικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ επιτρέπεται υπό έξυπνη διαχείριση και έλεγχο, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς.

«Ωστόσο, οποιαδήποτε στρατιωτικά σκάφη σκοπεύουν να πλησιάσουν το Στενό του Ορμούζ με οποιοδήποτε πρόσχημα, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα αντιμετωπιστούν αυστηρά και σκληρά».