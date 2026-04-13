Οι ΗΠΑ κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ και τα ιρανικά λιμάνια – Με αυστηρές προειδοποιήσεις η απάντηση του Ιράν στον ναυτικό αποκλεισμό

Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ να ολοκληρώνονται χωρίς συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε στην πολεμική ρητορική δίνοντας εντολή στο αμερικανικό ναυτικό για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε γνωστή την πρόθεσή του να προχωρήσει από το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν.

Ιράν: Tα λιμάνια του Κόλπου είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν»

Η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νόμιμο καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά ύδατα της χώρας μας αποτελεί φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους», ανέφερε το IRIB, επικαλούμενο δήλωση των ιρανικών δυνάμεων.

Το Ιράν θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια του στενού, και «τα πλοία που συνδέονται με τον εχθρό δεν έχουν και δεν θα έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η δήλωση των ενόπλων δυνάμεων. Σε άλλα πλοία θα επιτρέπεται η διέλευση από το στενό, υπό την επιφύλαξη των κανονισμών του Ιράν, πρόσθεσε.

«Επίσης, δεδομένων των συνεχιζόμενων απειλών του εχθρού κατά του ιρανικού έθνους και της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

«Η εγκληματική επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ στην κυκλοφορία σκαφών σε διεθνή ύδατα αποτελεί παράνομη πράξη και ισοδυναμεί με πειρατεία». Εάν απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών, «κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ανακοινώσεις για το “μπλόκο” στα Στενά του Ορμούζ και τα ιρανικά λιμάνια

Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν σε εφαρμογή αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν και των Στενών του Ορμούζ από τις 10:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 17:00 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι τιμές του πετρελαίου.

«Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρεται ο αμερικανικός στρατός στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», αναφέρει ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM «κεντρική διοίκηση»), που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. April 12, 2026

Η CENTCOM διευκρινίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμποδίζουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ προς και από λιμάνια άλλων χωρών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα δοθούν πρόσθετες οδηγίες προς την εμπορική ναυτιλία μέσω επίσημων ειδοποιήσεων πριν από την έναρξη του αποκλεισμού.

Οι ναυτιλλόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις (Notice to Mariners) και να επικοινωνούν με τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις μέσω του καναλιού επικοινωνίας 16 (bridge-to-bridge) όταν επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν και στις προσβάσεις προς το Στενό του Ορμούζ».

Μετά τον στρατό των ΗΠΑ (CENTCOM – Κεντρική Διοίκηση) τον αποκλεισμό των λιμένων του Ιράν από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) ανακοίνωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. «Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν ή όχι. Αν δεν επιστρέψουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα» είπε στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ ανέφερε ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο… εξακολουθούν να το θέλουν, και το κατέστησαν σαφές την προηγούμενη νύχτα. Ο στρατός τους έχει εξαφανιστεί και οι πύραυλοί τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Η ικανότητα κατασκευής πυραύλων και drones έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού χαρακτήρισε χθες «γελοίες» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να επιβάλει αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης (…) εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» των Αμερικανών στην περιοχή, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. «Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν (…) είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές», πρόσθεσε.

Εξάλλου οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης σημείωσαν επίσης πως οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Τα Στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία προσθέτουν ότι είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη στρατιωτικών σκαφών σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις».

Ιράν: «ΗΠΑ και Ισραήλ θα φύγουν από την περιοχή με άδεια χέρια»

Ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή χωρίς καμία πρόοδο.

«Το ολοκληρωμένο μέτωπο αντίστασης έχει ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία σε όλη την περιοχή και περιμένει τους εχθρούς της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ταξίαρχος Εσμαΐλ Καάνι σε ανάρτηση στα social media

«Οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς θα πρέπει να θυμούνται πώς έφυγαν με άδεια χέρια από την ηρωική Υεμένη, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.

«Τώρα, θα εγκαταλείψουν και αυτοί την περιοχή χωρίς καμία πρόοδο», δήλωσε ο στρατηγός του IRGC.

Οι IDF ξεκίνησαν επιθέσεις στην πόλη Μπεντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο

«Οι δυνάμεις της Μεραρχίας 98 ολοκλήρωσαν την περικύκλωση και ξεκίνησαν επίθεση στην πόλη Μπιντ Γ’μπεϊλ στον νότιο Λίβανο» ανέφεραν οι IDF σε ανάρτησή τους. כוחות אוגדה 98 השלימו כיתור והחלו בהתקפה בעיירה בינת ג׳בייל בדרום לבנון



לכל הפרטים>>https://t.co/80AqQCyGMB pic.twitter.com/rAQFKrKo9E— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 13, 2026

Οι IDF κατέστρεψαν υπόγεια εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

«Οι στρατιώτες των IDF διέλυσαν μια υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, η οποία χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και την προώθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων». צפו בתיעוד: לוחמי יחידת יהל"ם וחטיבה 7 השמידו תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון



כוחות גדוד 13 בפיקוד צוות הקרב של חטיבה 7 ממשיכים לפעול בדרום לבנון.



במסגרת פעילות במרחב, כוחות הגדוד בשיתוף יחידת יהל"ם, השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה… pic.twitter.com/DvmFO4HaaY— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 13, 2026

5 νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι ένα από τα θύματα σκοτώθηκε σε μια σειρά ισραηλινών επιδρομών στην πόλη Μπαζουρίγιε.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις και πολλά σπίτια και ένα σχολικό κτίριο υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το NNA, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στη Ναμπατίγια Ελ Φαούκα και στο Σιρ Ελ Γκαρμπίγια, ενώ δύο άλλοι σκοτώθηκαν στην πόλη Τσουκίν.

Συντρίμμια από drone προκάλεσαν ζημιές σε εργοστάσιο στο Ισραήλ

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Channel 12 αναφέρει ότι τα συντρίμμια από την αναχαίτιση ενός drone προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες του ομίλου Shaniv Sasatech στο Βιομηχανικό Πάρκο Dalton.

Το πάρκο βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ, στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας.

Δεν υπήρξε άμεση αναφορά για θύματα.

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).