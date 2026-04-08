Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν για “μακροπρόθεσμη ειρήνη” – Τραμπ: “Καλή βάση για διαπραγματεύσεις”

Μόλις μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων.

Επίσης, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο πριν την εκπνοή του τελεσίγραφου προς το Ιρανικό καθεστώς, ο Τραμπ έγραψε:

«Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, στις οποίες μου ζήτησαν να αναβάλω την αποστολή καταστροφικής δύναμης απόψε στο Ιράν, και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!

Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή (λειτουργική) βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως Προέδρου, και επίσης εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα πλησιάζει στην επίλυση».

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν

Όπως μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, (το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim) το Ιράν αναφέρει ότι το σχέρδιο 10 σημείων περιλαμβάνει ελεγχόμενη διέλευση μέσω του στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων και αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο των 10 σημείων:

-Πλήρης και οριστική παύση του πολέμου κατά του Ιράν χωρίς χρονικό περιορισμό

-Πλήρης τερματισμός της Αμερικανικής επιθετικότητας σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, του Ιράκ και της Υεμένης

-Αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις βάσεις και τα σημεία ανάπτυξης στην περιοχή

-Ελεγχόμενη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις

-Θέσπιση πρωτοκόλλου και όρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

-Πλήρης καταβολή αποζημίωσης για το κόστος ανοικοδόμησης στο Ιράν

-Πλήρης δέσμευση για άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σε βάρος του Ιράν

-Απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων και παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες

-Το Ιράν δεσμεύεται πλήρως να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων

-Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση των παραπάνω όρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι το Ιράν δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων, υπό τον όρο ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.