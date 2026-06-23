Καύσωνας στην Γαλλία: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων – 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να δροσιστούν

Ο καύσωνας στην Γαλλία θερίζει καθώς ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές έχει φτάσει πάνω από τους 40 βαθμούς βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία ευπαθών και όχι μόνο ομάδων.

Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το σαββατοκύριακο στη Γαλλία ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα (23/6) οι αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Υπάρχουν γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο σαββατοκύριακο”, δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί.

“Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά”, πρόσθεσε η υπουργός.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας France Inter, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καύσωνας στην Γαλλία: Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού

Την διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού. Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε λίγο πριν από τα μεσάνυκτα προληπτικά εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων του Γκαρόν στους 28°C. Ο πρώτος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

Απόφαση του 2006 προβλέπει ότι η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 28°C μετά τις εκροές του σταθμού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας πρέπει να ψύχονται σε μόνιμη βάση, εξ ου και η εγκατάστασή τους κοντά σε ποταμούς ή στην θάλασσα. Σε περίπτωση ισχυρής ζέστης, η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών είναι πιθανόν να αναγκάσει την εταιρεία διαχείρισης της ενέργειας EDF περιορίσει έως και να διακόψει την παραγωγή για την αποφυγή περαιτέρω θέρμανσης των υδάτων.

Σε κανονικές συνθήκες, οι διακοπές λειτουργίας ή η επιβολή περιορισμών για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν περιορισμένες συνέπειες στην πυρηνική παραγωγή. Η ετήσια μείωση είναι της τάξεως του 0,3%. Αλλά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, και χωρίς προσαρμογές, ο ετήσιος μέσος όρος μπορεί να φθάσει το 1,4% το 2035 και στην συνέχεια το 1,5% το 2050.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία έχει αναγκάσει την EDF να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγής σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς.

Δύο νεκρά παιδιά εξαιτίας του καύσωνα

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα της Δευτέρας μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε έναν χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στη νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα, έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας του Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών παρείχαν βοήθεια στη μητέρα των παιδιών, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία, διευκρίνισε η εισαγγελέας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβέστες είπαν στο AFP πως βρήκαν «δύο παιδιά που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή αφού ειδοποιήθηκαν γύρω στις 13.20». Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα (τα μισά της χώρας) να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης, κάτι το πρωτόγνωρο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας κάνει λόγο για «τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία, σε όλους τους μήνες». Συνολικά, το 90% και πλέον του πληθυσμού θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα καύσωνα.

Αυτός ο καύσωνας, έπειτα από ένα πρώτο ανάλογο φαινόμενο στις αρχές Μαΐου, είναι «ασυνήθιστης έντασης, παρόμοιος με εκείνον του Αυγούστου του 2003», ο οποίος προκάλεσε σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία, με τη «διάρκειά του να μην έχει καθοριστεί», σύμφωνα με τη Météo-France.

Χθες, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην οικία τους στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με την περιφέρεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία, ανέφερε η αρχή Πολιτικής Προστασίας.