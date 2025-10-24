Θύελλα αντιδράσεων για influencer που χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της στο νοσοκομείο (Βίντεο)

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε μια 23χρονη influencer, η Αθηνά Πάρις, η οποία δημοσίευσε στο TikTok βίντεο όπου χορεύει δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα σε νοσοκομείο.

Η νεαρή γυναίκα, που δηλώνει πως κατάγεται από την Ελλάδα και το Πουέρτο Ρίκο, ανάρτησε σειρά βίντεο στα οποία χορεύει δημοφιλή τραγούδια, αναφέροντας στις λεζάντες ότι το πρόβλημα υγείας του πατέρα της είναι το μεγαλύτερο που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της, σύμφωνα με τη New York Post.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο χορός τη βοηθά να διαχειρίζεται τη δύσκολη αυτή περίοδο:

«Είμαι χαρούμενη που ο Θεός μου έδωσε χρόνο να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει». @athena.parriss My dad has been in the hospital for 5 days and this was the biggest scare for me and my family. Thankfully he will be okay, but man! I’m just glad God gave me time to come and nurse my father back to health 💞 I HATE HOSPITALS… they are so depressing so I bring all the energy everytime I come. No sadness only dancing, I strongly believe you can love someone back to health. ♬ original sound – xelyna1

Σε άλλη ανάρτηση έγραψε:

«Μισώ τα νοσοκομεία… Είναι τόσο καταθλιπτικά, γι’ αυτό φέρνω πάντα την ενέργειά μου. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό».

Ωστόσο, στα βίντεο φαίνεται ο πατέρας της εξαντλημένος και μελαγχολικός, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να την κατηγορούν πως εκμεταλλεύεται την ασθένειά του για προβολή στα social media.

«Πώς μετατρέπεις την ανάγκη του πατέρα σου σε δική σου ανάγκη;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είμαστε καταδικασμένοι». @athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ♬ You Rock My World – Michael Jackson

Αρνητικά σχόλια καταγράφηκαν και στο Reddit, σε φόρουμ που χαρακτήρισε τα βίντεό της «ματαιόδοξα». Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι χρήστες τη στήριξαν, σημειώνοντας ότι ο καθένας διαχειρίζεται τη δυσκολία με τον δικό του τρόπο:

«Το χρειαζόταν περισσότερο από όσο μπορείς να καταλάβεις», ανέφερε ένας σχολιαστής.

Σε επόμενο βίντεο, η Αθηνά Πάρις ενημέρωσε πως ο πατέρας της διαγνώστηκε με καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια και επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση. Παράλληλα, εμφανίζεται να χορεύει δίπλα του, προσπαθώντας —όπως λέει— να τον κάνει να γελάσει:

«Είναι νευρικός, αλλά εγώ είμαι δυνατή για χάρη του».

@athena.parriss We celebrate the little wins over here.. or at least his daughter does💁🏼‍♀️😁🙌 ♬ оригинальный звук – xit_MUSIQA_va_KLIPLAR_dunyosi

Παρά τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις, δεν έλειψαν τα θετικά σχόλια:

«Νομίζω ότι είσαι καταπληκτική. Χρειάζεται δύναμη για να προσφέρεις χαρά σε ένα νοσοκομείο», έγραψε ένας χρήστης.

Σε πρόσφατη ανάρτηση, η influencer ανακοίνωσε πως ο πατέρας της έλαβε εξιτήριο, δημοσιεύοντας ένα ακόμη βίντεο με χορό δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.