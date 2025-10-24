Θύελλα αντιδράσεων για influencer που χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της στο νοσοκομείο (Βίντεο)
Η 23χρονη Αθηνά Πάρις δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια
Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε μια 23χρονη influencer, η Αθηνά Πάρις, η οποία δημοσίευσε στο TikTok βίντεο όπου χορεύει δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα σε νοσοκομείο.
Η νεαρή γυναίκα, που δηλώνει πως κατάγεται από την Ελλάδα και το Πουέρτο Ρίκο, ανάρτησε σειρά βίντεο στα οποία χορεύει δημοφιλή τραγούδια, αναφέροντας στις λεζάντες ότι το πρόβλημα υγείας του πατέρα της είναι το μεγαλύτερο που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της, σύμφωνα με τη New York Post.
Όπως εξήγησε η ίδια, ο χορός τη βοηθά να διαχειρίζεται τη δύσκολη αυτή περίοδο:
«Είμαι χαρούμενη που ο Θεός μου έδωσε χρόνο να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει».
Σε άλλη ανάρτηση έγραψε:
«Μισώ τα νοσοκομεία… Είναι τόσο καταθλιπτικά, γι’ αυτό φέρνω πάντα την ενέργειά μου. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό».
Ωστόσο, στα βίντεο φαίνεται ο πατέρας της εξαντλημένος και μελαγχολικός, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να την κατηγορούν πως εκμεταλλεύεται την ασθένειά του για προβολή στα social media.
«Πώς μετατρέπεις την ανάγκη του πατέρα σου σε δική σου ανάγκη;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είμαστε καταδικασμένοι».
Αρνητικά σχόλια καταγράφηκαν και στο Reddit, σε φόρουμ που χαρακτήρισε τα βίντεό της «ματαιόδοξα». Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι χρήστες τη στήριξαν, σημειώνοντας ότι ο καθένας διαχειρίζεται τη δυσκολία με τον δικό του τρόπο:
«Το χρειαζόταν περισσότερο από όσο μπορείς να καταλάβεις», ανέφερε ένας σχολιαστής.
Σε επόμενο βίντεο, η Αθηνά Πάρις ενημέρωσε πως ο πατέρας της διαγνώστηκε με καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια και επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση. Παράλληλα, εμφανίζεται να χορεύει δίπλα του, προσπαθώντας —όπως λέει— να τον κάνει να γελάσει:
«Είναι νευρικός, αλλά εγώ είμαι δυνατή για χάρη του».
Παρά τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις, δεν έλειψαν τα θετικά σχόλια:
«Νομίζω ότι είσαι καταπληκτική. Χρειάζεται δύναμη για να προσφέρεις χαρά σε ένα νοσοκομείο», έγραψε ένας χρήστης.
Σε πρόσφατη ανάρτηση, η influencer ανακοίνωσε πως ο πατέρας της έλαβε εξιτήριο, δημοσιεύοντας ένα ακόμη βίντεο με χορό δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
