Η κοινότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θρηνεί για τον απροσδόκητο χαμό της Emman Atienza, μιας ιδιαίτερα αγαπητής TikToker, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η είδηση του θανάτου της νεαρής δημιουργού έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη σε χιλιάδες ακολούθους της και σε όσους εκτιμούσαν την αυθεντικότητά της.

Τον τραγικό χαμό ανακοίνωσε η οικογένειά της, αποτίνοντας έναν σπαρακτικό φόρο τιμής στη μνήμη της. Οι γονείς της Emman, ο γνωστός Φιλιππινέζος τηλεοπτικός παρουσιαστής Kim Atienza και η επιχειρηματίας Felicia Hung, γνωστοποίησαν τον «απροσδόκητο θάνατο» της κόρης τους το πρωί της Παρασκευής (24/10).

Μέχρι στιγμής, η αιτία του θανάτου παραμένει άγνωστη, καθώς οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια της Emman Atienza τόνισε την τεράστια χαρά που έφερε η Emman στη ζωή τους και στις ζωές όλων όσων την γνώριζαν: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης και αδελφής μας, Emman. Έφερε τόση χαρά, γέλιο και αγάπη στη ζωή μας και στη ζωή όλων όσων την γνώριζαν».

Η Emman είχε ξεχωρίσει στο TikTok για τη γενναιότητα με την οποία μοιραζόταν δημόσια τη δική της πορεία και τους αγώνες της με την ψυχική υγεία.

Ήταν μια φωνή ενθάρρυνσης για πολλούς νέους, καθώς, σύμφωνα με τους οικείους της, είχε τον σπάνιο τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι τους «βλέπει και τους ακούει», εμπνέοντας αμέτρητους ακολούθους να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Η οικογένεια καλεί τους φίλους και τους ακολούθους της Emman να τιμήσουν τη μνήμη της συνεχίζοντας να προβάλλουν τις αξίες που εκείνη πρέσβευε: τη συμπόνια, το θάρρος και την καλοσύνη στην καθημερινή τους ζωή.