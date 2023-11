Θρίλερ επικρατεί στο αεροδρόμιο του Αμβούργου όταν το βράδυ του Σαββάτου ένας άνδρας μπούκαρε με το αυτοκίνητο του στον χώρο σπάζοντας το φράγμα ασφαλείας, ενώ παράλληλα κρατάει όμηρο το παιδί του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Bild η γυναίκα του είχε ενημερώσει λίγο νωρίτερα την Αστυνομία για τις κινήσεις του άνδρα της και ότι έφυγε με το παιδί του μέσα στο αυτοκίνητο.

Αργότερα ο συγκεκριμένος άνδρας με το αυτοκίνητο του που δεν έχει πινακίδες πήρε φόρα και έσπασε το φράγμα ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και έριξε και δυο μολότοφ στον χώρο των αεροπλάνων. Βέβαια, με την άμεση παρέμβαση των Αρχών δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε αυτά.

Gunman at Germany's Hamburg Airport set fires on the tarmac, fired at least 2 shots into the air before parking his car underneath a plane – Bild pic.twitter.com/aeGI4TdvOP

Όπως ήταν λογικό επικράτησε πανικός στον χώρο του αεροδρομίου, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του όπως ανακοίνωσε και δημόσια μέσα από τα social media.

Πλέον η Αστυνομία έχει στήσει μια μεγάλη επιχείρηση στον χώρο και είναι σε συνομιλίες προκειμένου όλα να λήξουν δίχως κάποιο πρόβλημα.

#Breaking The wife of a man who barricaded himself in a car at the airport managed to warn the police about the kidnapping of the children by phone. Preliminary findings indicate that the man is armed and opened fired multiple times.#Germany #Hamburg #HamburgAirport #Hamburg pic.twitter.com/Ga1VmDHH7d