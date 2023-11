Τρόμος επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Αμβούργου όταν ένοπλος έσπασε το φράγμα ασφαλείας με το αυτοκίνητο του.

Όπως αναφέρει η Bild φαίνεται να υπήρξαν και πυροβολισμοί στο σημείο, ενώ σταμάτησε η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο.

#BREAKING #Germany #Hamburg JUST IN: An armed individual breached a security barrier at Hamburg Airport, resulting in the suspension of air traffic. State and federal police have been dispatched to the scene.



According to BILD, the man is reportedly holding two children hostage… pic.twitter.com/Q35oJUaEp0